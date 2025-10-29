扮鬼嚇人? 基隆中山隧道疑民眾扮鬼 行經駕駛嚇壞
社會中心／李世宸、莊柏驊、陳崇翰 基隆報導
萬聖節快到了，但民眾可別上街亂嚇人，日前一名男子駕車經過基隆市中山隧道，兩次目睹一名長髮女鬼就站在隧道旁，嚇得他趕緊拍照下來，還跑去媽祖廟拜拜求平安，照片事後被po上網引發關注，現在警方也要去查，若真的發生故意嚇人，會以社維法開罰。
一連幾天下雨，讓這處隧道有些陰涼，近期更發生詭異事件，讓隧道氣氛更加詭譎。長髮披肩，黑色上衣黑色喇叭褲，這人怎麼穿得一身女鬼模樣，站在隧道裡頭的路邊，民眾路過趕緊拍下。目擊者賴先生：「全身黑啦然後長頭髮，然後他就是背對著車道，然後當下看到我想說，有人站在那車道你知道嗎，然後我就覺得當下有嚇到。」賴姓駕駛在26號晚間七點多，行經基隆市中山隧道，拍下詭異場景，由於他穿過隧道是要去超商買東西，沒想到回程又看到一次，這次真的嚇壞他。
事發地基隆中山隧道。（圖／民視新聞）
目擊者賴先生：「那個人就面對車道，正臉是朝向車道，想拍照之後然後自己再確認，看看說我到底看到的是什麼。」男子越想越不安，起初認為看到不該看的，拜拜後得到聖筊，說是人為才稍微寬心，事後再想想最近正逢萬聖節，研判這女鬼根本就是變裝民眾上街，只是說半夜扮成恐怖模樣遊蕩在隧道，萬一釀出人命可不是開玩笑。民眾：「突然間看到應該會覺得毛毛的啦，我（打掃）五六年了從來沒看過，這樣很不ok很不ok，因為我覺得會發生車禍，（蹭）網路流量很多非常多，有些年輕人就是無聊啊，就搞一些有的沒有。」
萬聖節快到了，但民眾可別上街亂嚇人，日前一名男子駕車經過基隆市中山隧道，兩次目睹一名長髮女鬼就站在隧道旁，嚇得他趕緊拍照下來。（圖／賴先生授權）
基隆市第四分局中華路分駐所長陳諺錡：「為釐清事實本分局主動派員，前往現場勘查並調閱周遭監視器，偽裝惡作劇等方式，驚嚇他人造成社會恐慌，警方將依社會秩序維護法，予以裁罰。」警方目前沒接獲任何相關報案，還在釐清是否為一場惡作劇，只能說人嚇人真的會嚇死人，加上扮鬼行為嚴重影響隧道用路安全，如果查證屬實警方將予以開罰。
原文出處：基隆中山隧道有人扮鬼遊蕩 行經駕駛嚇壞！警方說話了
