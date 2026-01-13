扮「動漫角色」遭小粉紅施暴！網痛批：被洗腦的喪屍

國際中心／李筱舲報導



近日一名中國女子，因裝扮成日本動漫《我的英雄學院》裡的角色「渡我被身子」，在街上遭到不明人士一路圍堵、辱罵，對方還全程用手機錄影、拍照，甚至將女子的假髮扯下來焚燒。相關畫面在網路上掀起熱烈討論，如此激進的行為也引發網友的批評。





她扮「日本動漫角色」遭小粉紅圍堵辱罵！「燒假髮、舉五星旗」中網批：國家有救嗎？

一位中國河南省的女子，因打扮成日本動漫角色「渡我被身子」，在商場逛街時遭一群人不明人士包圍和辱罵。（圖／翻攝自Ｘ ＠whyyoutouzhele）





據了解，這起事件發生在本月11日，一位中國河南省的女子，因打扮成日本動漫角色「渡我被身子」，與友人在「大上海城」商場逛街時遭一群人不明人士包圍，對方一邊高唱著中國國歌《義勇軍進行曲》，一邊對她們進行言語羞辱。據一名中國網友的貼文表示，現場甚至有一名男子粗暴的將女子假髮扯下當場焚燒，隨後施暴的一行人還高舉五星旗和假髮合照，並強迫受害女子和友人一同高唱國歌。當受害女子和友人試圖離開商場時，對方繼續以唱歌的方式圍堵她們，阻攔她們上車離開。

現場一名男子粗暴的將女子假髮扯下並當場焚燒，施暴的一行人還高舉五星旗合照。（圖／翻攝自Ｘ ＠whyyoutouzhele）

相關影片曝光後引發網民譁然，國外網友留言表示：「中國簡直就是人間地獄，連穿衣服的自由都沒有。」、「一群被洗腦的喪屍，我反而更同情那些攻擊者，連獨立思考都辦不到。」；許多中國網友也看不下去，留言痛批：「思想自由是基本人權, 一個人當然可以不愛國，真正的問題是，社會是否允許這種人存在而不受迫害？」、「這才是真實的支那人本質，特別是河南，河南學生剛離奇死亡那事才多久啊，這些蛆還愛黨愛國呢」、「搞得像文革一樣，紅小將基因」、「這國家未來有救嗎我就問」。





