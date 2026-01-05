扮「地面師」陪辦抵押房屋貸款詐400萬 彰化代書辯清白遭拆穿判刑

記者潘靚緯／彰化報導

林姓代書勾結詐團，擔任「地面師」角色陪同被害人辦理抵押房屋貸款，得手30萬元，遭判刑2年4個月。（圖／翻攝Google Map）

詐騙集團鎖定彰化一名蔡姓男子，假冒保險公司稱蔡男涉及「詐領保險金」案件，再派假檢察官出面，稱其涉及洗錢案，將被羈押2個月，若將名下財產交付「保管」，即可免除羈押。蔡男信以為真，依對方指示配合林姓代書，拿自己的房屋權狀去抵押貸款500萬元，其中400萬元交給黃姓車手。案經彰化地院審理，林姓代書遭判刑2年4月，沒收30萬元不法所得，車手黃男則被判刑1年4月。

判決書指出，2021年12月2日，蔡姓男子接到一通某「人壽保險公司」打來的電話，通知他涉嫌詐領保險金，要求他向刑事局報案。隨後，詐團假冒刑事局人員打來，電話再轉給自稱檢察官的男子，該檢察官謊稱蔡男涉及洗錢案，將被羈押2個月，除非把名下財產交付「保管」，配合調查即可免除羈押。蔡男擔心自己捲入官司，立即匯出41萬到詐團指定的帳戶。

幾天後，假冒檢察官的男子再度來電，指稱蔡男名下還有房產，必須抵押貸款交付更多資金，假檢察官派出林姓代書到府評估貸款可行性，林姓代書告知蔡男房屋可抵押貸款500萬元，扣除手續費及利息後，可獲得400萬元。蔡男信以為真，將貸款的400萬元帶到彰化市成功公園，交付給車手黃男，上繳給詐團。

林姓代書辯稱，他是一名代書，因蔡男有需要貸款才陪同到地政事務所辦理抵押，並收取30萬元介紹費，否認參與詐欺，辯稱自己從事房地產業務，不清楚詐欺過程，只是受委託尋找金主。

法官發現，林姓代書另涉及北院審理的1件案子，2案情節高度類似，加上林男在案發前已取得被害人的房屋權狀資料，認定林姓代書與詐團勾結，擔任「地面師」角色，詐取被害人金錢，判處2年4個月有期徒刑，並沒收犯罪所得30萬元。

