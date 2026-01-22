扮「最強母雞」拚勝選 柯志恩：民進黨仍待整合

民黨立委柯志恩（左二）今（22）日出席前金萬興宮關公殿啟用大典時受訪，針對最新民調暫時領先一事表示，對各類民調結果都予以尊重，也認為這是民進黨完成初選後首次公布的相關數據，顯示對方內部仍有整合空間，她也會扮演最強母雞，帶領議員取得勝利。（國民黨高市黨部提供）

民進黨昨正式提名立委賴瑞隆參選2026高雄市長，國民黨立委柯志恩今（22）日出席前金萬興宮關公殿啟用大典時受訪，針對最新民調暫時領先一事表示，對各類民調結果都予以尊重，也認為這是民進黨完成初選後首次公布的相關數據，顯示對方內部仍有整合空間，她也會扮演最強母雞，帶領議員取得勝利。

柯志恩指出，從這次民調可觀察到，她在中間選民層面獲得較多市民支持，未來將持續依照既有節奏前進，與黨籍議員密切配合，透過清楚的政見主張與各項活動，讓更多選民認同理念，爭取最後的勝利。

談到如何在高雄扮演「最強母雞」，柯志恩回顧，3年前她首度參選高雄市長時，即使準備時間僅有4個月，國民黨仍在市議會選舉中拿下最多席次，經過3年深耕高雄，她也代表國民黨再次參選，與議員站在一起，大家都是「同一艘船上的夥伴」，將依各自節奏以及推動政見，讓選民充分理解與認同，攜手為選戰全力以赴。

