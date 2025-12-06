扯助理費除罪化是進步法案 沈伯洋嗆藍委：根本是就地分贓

藍委推助理費除罪化，沈伯洋嗆是就地分贓。（資料照片/ 李智爲攝）

國民黨陳玉珍修法擬將助理費除罪化，遭疑有意為部分涉助理費案藍委解套，甚至自行調配薪資此舉傳出連藍營立委助理也反彈。對此，國民黨總召傅崐萁說「助理費的修正案是進步的法案」。民進黨立委沈伯洋書轟「其實就是一句話立委一個月10幾萬變成大概80萬，就地分贓！」

沈伯洋在臉書發文表示，這次國民黨關於助理費的提案，其實就是一句話「立委一個月10幾萬變成大概80萬，就地分贓！」

沈伯洋提及傅崐萁說「這是進步的法案」，他反酸「欸不是，這跟進步沒關係吧！」

另外，民進黨立委陳培瑜也貼出國會助理工會的新聞稿表示，她反對陳玉珍和傅崐萁等人的修法，把助理薪資、健檢、文康等費用全部打包給委員自行調配運用，還無需單據核銷，陳玉珍等人的荒謬修法，「連藍營自家人的助理們都看不下去了。」

陳培瑜說，提案者全都是在野黨立委，「請直接打電話給所有在野黨立委，請他們撤回提案，回頭是岸！」



