扯助理費除罪「進步法案」！民團狠嗆傅崐萁史詩級反智：挑戰人民常識

記者楊士誼／台北報導

張育萌痛批，傅崐萁辯稱「助理廢除罪」是進步法案，做壞事還能理直氣壯的說「我們是為你好」，是什麼史詩級反智？完全挑戰人民的常識。（圖／記者楊士誼攝影）

國民黨立委陳玉珍提案修改修正立法院組織法第32條、 33條及35條，將立法院編列之公費助理經費，改為直接撥給立委使用，並由立委自行訂定助理薪資、保險、退休金等，連藍營立委助理都炸鍋。台灣青年世代共好協會理事長張育萌痛批，傅崐萁還辯稱是進步法案，做壞事還能理直氣壯的說「我們是為你好」，是什麼史詩級反智？完全挑戰人民的常識。

張育萌表示， 顏寬恒當上立委後，把「林進福」登記為「立法院助理」，事實上林進福根本沒到立法院上班，也沒做助理的工作。立法院不知道，所以每個月乖乖把薪水匯給林進福。而顏寬恒說林進福沒當過他助理，但檢調搜索林進福妻子的電腦，查到「顏董代收代付總表」，林進福的妻子直接承認是丈夫叫要她做的。「顏董代收代付總表」寫得清清楚楚，收入欄「代收立法院薪資」總共 108 萬多元。違法領到的助理費，還拿去買瑪莎拉蒂，通通清楚寫在帳冊上，證據完整到不能再更完整。

廣告 廣告

張育萌指出，顏寬恒詐領助理費，罪證確鑿。一審二審都判有罪。如果三審定讞顏寬恒就要坐牢，立委也會解職，就差最後一步。而在這關鍵時刻，陳玉珍提案「助理費全面除罪」，「顏寬恒原本的罪行神仙難救，只要法案通過，通通沒事」。若修法通過，113位立委，每個人一年多拿 779 萬多元，愛怎麼花就怎麼花，連單據都不用。傅崐萁還硬扯「這是進步法案，真正讓助理得到保障」。原本立法院直接匯給助理的薪水，改成匯給立委變相幫立委加薪，怎麼可能說是「保障助理」？

傅崐萁還說，助理費修法是「不要讓助理變成共犯」，「我的老天爺呀，怎麼會有這種發言？比扯鈴還扯」。張育萌批評，立委詐領助理費犯了滔天大罪，解方竟然是幫立委脫罪，這樣助理就不會是共犯了？他也痛批，做壞事還能理直氣壯的說「我們是為你好」，這是什麼史詩級反智，完全挑戰人民的常識。

更多三立新聞網報導

國民黨推助理費除罪化！沈伯洋轟就地分贓：立委一個月十幾萬變大概80萬

國民黨推助理費除罪化！藍委助理轟：有必要為了顏寬恒犧牲這麼多人嗎？

藍推助理費除罪！律師曝修法結果：顏寬恒立刻無罪，拿回貪污所得108萬

陳玉珍推「助理費除罪化」修法 立法院「無異議」付委審查

