扯後腿？謝典林曝光700坪家族豪宅 謝衣鳯火速切割：與我選戰無關

今年是9合1選舉年，各地也陸續進入選舉模式，因此各種地方派系動作也被視為與選舉相關。彰化政壇豪門「謝家」再度成為新聞話題，彰化縣議長謝典林日前邀請網紅開箱謝家位於溪州鄉的謝家豪宅，除了占地約700坪，裡面有室內籃球場、大型酒櫃、超大視聽室，讓網友看傻。對此，被地方人士認為恐怕對胞姊、立委謝衣鳯參選彰化縣長「扯後腿」，謝衣鳳今天(2/1)表示，兩人經營政治方式不同，強調弟弟必須為個人行為負責，這與她的選戰節奏毫無關聯。

謝家此處豪宅，曾被網友封為「彰化白宮」或是「衣鳳百貨」，除了外型氣派、占地廣闊。據悉，豪宅內部幾乎沒有被媒體報導過，因此，謝典林打破神秘大方邀網紅拍片，也讓地方人士充滿憂心。

謝典林強調，公開主因是謝家豪宅每逢選舉，都難逃被刻意放大檢視、成為被攻擊的目標，與其被動挨打不如主動攤在陽光下。他強調，謝家並非靠政治賺錢，房子合法取得，並非來路不明，也絕非企圖阻斷姊姊選縣長。

謝衣鳯今天表示，「開箱豪宅」是謝典林的個人決定，「他必須對自己的行為負責」，她也質疑這類動作對爭取議長連任是否真的有實質幫助。

謝衣鳯也強調，她與弟弟經營政治的方式本就不同，自己不會受到該事件干擾，目前仍依既定步調勤走基層，爭取國民黨內縣長提名，「我一直朝這個方向努力」。由於姊弟倆本來都有參選縣長的意願，謝衣鳳確定參選後，地方人士普遍認為，謝衣鳳如何整合弟弟在地方政壇勢力，也是謝家問鼎百里侯大位的挑戰。

