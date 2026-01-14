扯爆了！「最強高中生」開箱NBA球員卡 首抽直接命中全球：全球限量5張

娛樂中心／綜合報導

19歲「最強高中生」台灣直播主Ray。（圖／翻攝自IG @rayasianboy_）

有「最強高中生」、「最強外交官」之稱的台灣實況主Ray，從遇到美國頂流實況主 Kai Cenat之後，如同人生開掛般屢創奇蹟，去年更榮獲國際實況平台頒發的「最佳實境直播主（Best Reality Streamer）」獎項，成為史上首位獲此殊榮的台灣人，今年初更全額購入Lamborghini Urus（藍寶堅尼 Urus） 豪華跑旅，而一舉動再次引發關注，讓網友笑稱他彷彿自帶「人生勝利組」體質。

Ray近日直播中開箱《2025-26 Topps Chrome 籃球收藏盒》結果讓人驚呆。（圖／翻攝自X平台）

Ray近日他在直播中，開箱Topps最新推出的 《2025-26 Topps Chrome 籃球收藏盒》（2025-26 Topps Chrome Basketball Hobby Box），該系列向來以高收藏價值與限量親簽卡聞名。其中最受矚目的大獎之一，正是本季NBA選秀狀元、效力達拉斯獨行俠的超級新星「獨行俠狀元」庫珀·弗拉格（Cooper Flagg） 新人年親筆簽名卡。

Ray第一抽就抽到「獨行俠狀元」庫珀的親簽版本，全球限量5張。（圖／翻攝自X平台）

然而Ray準備拆開封包並對直播鏡頭，令人難以置信的是，才拆出其中一包卡盒翻第二張卡片（等同第1抽），便直接抽中庫珀的親簽版本。畫面中Ray愣住數秒後才反應過來，隨即情緒失控在房間大喊大叫，驚人手氣簡直讓人傻眼。直播聊天室則被一旁「神之右手」、「扯爆了」、「這就是命」等留言洗版。

Ray抽到庫珀不僅是親簽卡，而且是稀有度超高的銀亮特仕版本。（圖／翻攝自ebay）

最誇張的是，該卡片並非一般1/50版本，而是銀亮特仕、全球僅限量5張的編號認證款，稀有度極高。根據目前國際收藏市場行情，截至目前為止，該卡片市價已近新台幣10萬元，估計待開賽後價格將會飆漲，堪稱夢幻級收藏。這也再度成為「Ray傳奇」之一。

