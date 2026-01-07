扯爆！醫材商竟成「手術主刀醫師」震撼影片曝光 台中榮總：調查中

台中榮民總醫院神經外科遭爆料，科內多名醫師疑似在進行脊椎內視鏡微創手術時，放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀，相關情況據稱已持續至少3年，對此院方表示已成立專案小組，釐清真相。

台中榮民總醫院神經外科遭爆料，科內多名醫師疑似在進行脊椎內視鏡微創手術時，放任無醫護執照的醫材廠商進入手術室執刀。（圖／CTWANT）

根據《CTWANT》報導，遭點名的醫師包括科主任鄭文郁、楊孟寅，以及在網路擁有5.6萬名粉絲追蹤的廖致翔醫師。知情人士提供的手術畫面顯示，鄭文郁早在2023年3月就已出現放任廠商操作內視鏡手術的情況，楊孟寅則在2025年10月讓同一位醫材廠商上桌執刀，廖致翔則於2025年底遭院內檢舉。

該名綽號「小老鼠」的醫材廠商，真實身分僅為醫材廠商，主要業務為內視鏡器材相關更換，卻被指長年進出手術房執刀，成為台中榮總神經外科的隱形地下「主刀醫師」。脊椎內視鏡微創手術主要針對骨刺、坐骨神經痛、椎間盤突出、脊椎滑脫等症狀，傷口僅0.5至1公分，復原速度快，手術時長平均2小時。

台中榮總神經外科科主任楊孟寅放任無照廠商上手術台執刀，自己則在一旁納涼觀看，甚至還問病人「會痛要講」。（圖／CTWANT）

知情人士透露，每台內視鏡手術中的「止血槍」為必要耗材，單支要價6至7萬餘元。若以正常必要費用計算，每台手術約需10萬元即可完成，但這些醫師開立的內視鏡手術均要價30至40萬元。以脊椎內視鏡微創手術每月平均5至10台計算，3年下來至少已有180位患者在不知情的情況下，疑似被無照醫材廠商開刀。

報導引述知情人士說法，過去醫材廠商進入手術房協助器材組裝並非特例，因現代醫學進步快速，醫材更迭速度往往來不及讓醫護人員熟練安裝。但廠商僅限在非無菌區內以口頭指導方式，協助刷手護士組裝器材，不能進入無菌區，更不能直接手術執刀。根據現有醫學中心規定，臺大醫院、台北榮民醫院、林口長庚醫院、高雄醫學大學附設醫院與台中榮總中，僅有台中榮總「允許廠商上table」。

台中榮總神經外科科主任鄭文郁同樣被爆出放任同一無照廠商上手術台執刀。（圖／CTWANT）

知情人士另指出，廖致翔在2025年底遭院內檢舉後，短時間內不敢再讓廠商執刀，只能自己操作，讓廠商在旁觀看。但疑似因久未上刀技術生疏，在使用廠商提供的內視鏡器具時，不慎將器具用壞，讓廠商相當心痛。

對於相關指控，台中榮總公關室主任李萬國回應，經查本院沒有讓任何廠商從事任何醫療行為。針對廖致翔醫師遭內部檢舉一事，醫院再次重申廠商沒有從事任何醫療行為，目前廖致翔醫師違反手術室門禁管制作業指導書一案，已由政風室與人事室完成調查，現已移送考績會審議，預計下周將有結果出爐。

台中榮總進一步表示，臺中榮總明文規定嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為。有關媒體報導，本院已成立專案小組，釐清真相，依法辦理。

