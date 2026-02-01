扯爆！陸73歲翁照心臟超音波 檢查顯示「宮內早孕」醫院道歉了

大陸73歲男性因心臟不適前往吳忠市人民醫院檢查，卻在超音波檢查結果中被顯示為「宮內早孕，且不排除胚胎停育可能」。（示意圖／翻攝自photoAC）

大陸一名網友日前在社交平台發文稱，有位73歲男性因心臟不適前往吳忠市人民醫院檢查，卻在超音波檢查結果中被顯示為「宮內早孕，且不排除胚胎停育可能」，內容明顯不符實際，讓人相當傻眼。對此，院方透過官方微信公眾號發布情況說明，對電子檢查報告出現嚴重信息錯誤向患者及社會公眾致歉。

《澎湃新聞》報導，該網友於1月30日在社交平台發文稱，指一名73歲男性因心臟不適，前往吳忠市人民醫院檢查，不料卻在超音波查結果中被顯示為「宮內早孕，且不排除胚胎停育可能」，內容明顯不符實際，引發輿論譁然。事件曝光後，院方曾回應將嚴肅對待，並進行核實處理。

事後，院方發布正式通報，指該陳姓患者於1月22日前往醫院就診。檢查完成後，醫護人員當場向患者提供了紙質超音波檢查報告，內容及信息均準確無誤。為方便患者後續線上查詢，醫院於29日上傳電子版檢查報告，但當日醫學影像存儲與傳輸系統出現故障，加上相關工作人員在審核環節把關不嚴，最終導致電子報告內容出現錯誤。

吳忠市人民醫院表示，事發後已於第一時間向患者本人致歉，並立即對同期上傳的所有電子檢查報告展開全面排查，防止類似問題再次發生。院方強調，將針對系統管理和工作流程進行徹底整改，進一步加強審核制度，杜絕此類低級錯誤重演，同時感謝網友和社會各界對醫院工作的監督與支持。

