扯葉克膜！柯文哲稱京華城是個案 作家何穎怡：同情法官必須聽他胡扯

民眾黨前主席柯文哲日前稱，以他葉克膜權威角度來看「京華城是個案」，更稱「圖利罪」是未來司法改革很重要的方向，尤其牽扯到政治人物，容易有雙標問題，可以參考「醫療除罪化」方向處理。作家何穎怡今（25）日痛批，扯到葉克膜就可以改變京華城案的本質？她也表示，同情法官必須聽柯文哲胡扯「自己是公務員勇於作為的表率」。

何穎怡表示，柯文哲全篇「置換概念」，貌似讜論，實則「類比推理誤謬」。她表示，京華城要拆掉重建，和使用葉克膜是兩回事。這裡面不牽涉「性命」，不是治療沈痾絕症，必須醫生想方設法來「解決」，而「解決」過程可能因為採取「激進治療手段」而被病患家屬告，導致官僚系統不作為。京華城只是想要「違法容積加碼」，其中牽涉的是「龐大金錢利益」，跟性命相關有什麼屁關係？扯到葉克膜，就可以改變京華城案的本質？「京華城，不給那個容積，是台北市會死掉嗎？」

何穎怡指出，就算要討論「醫療除罪化」，也要有「非故意」的要件，造成病患死亡並非故意，而是治療過程不可避免的風險。她質疑，京華城是「非故意」？容積率的法規就在那裡，覺得不夠「前進」，有礙台北市發展，「先修法啊，有嗎？不但沒有，還漠視監察院的糾正」。且京華城案不僅「故意」，而且符合貪瀆罪的「對價」關係。那麼多人作證錢送到柯文哲手上，踩飛輪收錢，和「積極救治台北市不合常理的容積率規定」有什麼關係？

何穎怡批評，柯文哲最擅長的就是「置換命題」，先搬出「葉克膜」，刻意把「京華城案」等同於「重病治療」，然後劈劈啪啪一大堆雙盲測試，讓人有聽沒懂就開始相信他的「類比推理」。個案都找專家開會，制定流程、做出計算，要容積率法規幹嘛？「個案受理」標準在哪裡，塞錢就受理？「現在我家要擴建，遮住防火巷道，塞20萬給踩飛輪的你，你再找專家為我制定容積率。除罪化啊、鼓勵公務員勇於作為啊。有了『葉克膜』護身，就金鐘罩啊」。

何穎怡也表示，法律人深諳「思辯」之道，連自己都看得出來，她也同情法官必須在那裡聽柯文哲胡扯「自己是公務員勇於作為的表率」，有罪的是檢察官。

