扯論文抄襲 許淑華寫成徐巧芯算筆誤？媒體人：騙誰啊

明新大學企管系副教授丁國章在社群平台「脆」（Threads）上發文，指控新竹市長高虹安與國民黨立委徐巧芯等藍營論文抄襲都沒事，前新竹市長林智堅卻被攻擊得體無完膚。徐巧芯立即回應「法院見」。丁國章表示，他不小心把許淑華和徐巧芯搞錯。媒體人楊秉儒表示，許淑華可以寫成徐巧芯？這能算筆誤嗎？騙誰啊？

楊秉儒10日在臉書貼文表示，明新科技大學企管系副教授丁國章老師對於筆誤的定義好像跟正常人不大一樣耶？許淑華可以寫成徐巧芯？這能算筆誤嗎？騙誰啊？

網友留言表示，「最明智的方法是馬上道歉，硬拗筆誤？直接跟檢察官還有法官拗比較快哦！」、「注音跟中文那麼差，還能當副教授啊。筆誤也誤到相差十萬八千里遠了。又一位鶄熊蟾誤人子弟？」、「造謠被告活該」、「然後繼續說謊硬拗」、「毀人名聲，可以輕描淡寫的說是筆誤！這所謂的教授......」、「按照他這樣形容這樣說，許市長好像也可以提告吧？」、「在學術界工作還可以有這麼誇張的筆誤喔，不曉得他指導的學生寫個論文人名錯置的『筆誤』也可以發表嗎？」、「筆誤？就不能先說聲抱歉對不起」、「未來應該會入閣了」、「這位教授有可能直升教育部長喔」、「我開始想支持徐巧芯了，我早就說了，對這種造謠的就不該客氣。端正風氣，讚」。

