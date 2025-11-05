扯謝侑芯命案！粉絲不捨黃明志「犯太歲」…金門跨年晚會也傳除名

娛樂中心／洪正達報導

馬國歌手黃明志因捲入「護理女神」謝侑芯命案，還因驗出4種毒品導致形象受挫，由於他過去曾為金門觀光代言，還獻唱主題曲《牆外》還在當地拍MV，如今因這起事件傳出遭到主辦方除名。

據了解，黃明志捲入10月22日謝侑芯死亡案遭到馬國警方通緝，5日凌晨才在律師及友人的陪同下前往投案，他對外界表明自己不會逃，目前仍在接受調查中；儘管他扯入命案又驗出毒品導致形象出問題，但許多粉絲仍冀望司法能還他清白，也有人說他犯太歲，而今年犯太歲的生肖分別為蛇、豬、虎、猴等生肖，黃明志剛好生肖屬豬。

回首4年前黃明志以一首《牆外》為金門觀光代言還拍MV，也在好幾個景點取景，但因金門酒廠的產品要銷往中國，無奈卻因《牆外》這首歌詞被牽絆，有一些「只可意會不可言語」的內容，中國方面無法接受，不過目前也因命案導致金門跨年晚會被取消，但截至目前未獲經紀人回應。

