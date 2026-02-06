扯賴清德是乾爹！前台南副市長兒吸金1.1億遭判7年10月

民進黨前台南市副市長顏純左之子顏大鈞，涉嫌打著政二代名號吸金詐騙，不法獲利達1.1億元。台南地方法院於今（6）日一審宣判，依詐欺罪判處顏大鈞有期徒刑7年10個月，全案仍可上訴。

顏純左之子顏大鈞一審遭判7年10個月。（圖／資料照）

台南縣市合併升格後，賴清德當選首任台南市長，顏純左隨即被任命為副市長，長期被視為賴清德在地方的重要左右手。

顏大鈞利用父親在政壇的人脈與影響力，對外宣稱「賴清德是我乾爹」，藉此在政商圈建立關係。他以光電投資、土地開發案、經營車行及借貸等名義，四處遊說生意人投入資金，不法吸金金額高達約1.1億元。

檢方起訴顏大鈞涉嫌吸金詐欺後，他在去（2025）年6月一度失聯，隨後現身高雄小港機場疑似企圖出境避風頭。由於遭到境管無法離開台灣，最終在台南安平區被警方逮捕。顏大鈞遭法院裁定羈押禁見，直至今年1月才獲准以300萬元交保。

針對顏大鈞所涉案件，台南地方法院今日正式做出一審判決，認定其詐欺犯行明確，判處有期徒刑7年10個月。全案尚未定讞，被告仍有上訴權利。

