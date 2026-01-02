扯軍演「維護台灣同胞利益」 國台辦宋濤：願與台灣各政黨就統一對話

記者陳思妤／台北報導

中國國台辦主任宋濤稱，願意同台灣各政黨、政治團體、各界有識之士就國家統一開展對話協商（圖／翻攝自國台辦網站）

中國國家主席習近平在新年談話中提到貫徹「一國兩制」、「統一大勢不可阻擋」。中國國台辦主任宋濤今（2）日也發表「致台灣同胞的新年寄語」，全文高達2千多字，聲稱2025年兩岸交流合作衝破障礙，取得一系列新進展，還稱軍演是維護台灣同胞利益，並重申願意在一個中國原則和九二共識的基礎上同台灣各政黨、政治團體、各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展對話協商。

宋濤今天發表「致台灣同胞的新年寄語」，稱要攜手奮進、共創福祉。他稱，2025年是兩岸關係克難前行、祖國統一蓄勢聚力的一年，這一年，兩岸交流合作衝破障礙，取得一系列新進展。

廣告 廣告

宋濤還稱，事實證明，家人之間的雙向奔赴，誰也阻擋不了；同胞之間的血脈文脈，誰也割裂不斷。他聲稱，「越來越多島內有識之士深入思考未來、議論統一，認識到強大祖國是台灣發展和安全的堅實依靠，祖國完全統一是台灣光明前途的唯一方向」。

宋濤還說，守護家園和平安寧的力量更加強大，舉辦《反分裂國家法》實施20週年座談會，開展「海峽雷霆-2025A」演練、「正義使命-2025」演習，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定維護中華民族整體利益和台灣同胞切身利益。

宋濤並強調，「我們願意在一個中國原則和九二共識的基礎上同台灣各政黨、政治團體、各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展對話協商，願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的光明前景，但絕不會為各種形式的台獨分裂活動留下任何空間」。

宋濤在2026年第1期《兩岸關係》雜誌發表題為《攜手奮進 共創福祉》的新年寄語，「向廣大台灣同胞致以新年祝福和誠摯問候」，全文如下：

攜手奮進 共創福祉

——致台灣同胞的新年寄語

中共中央台辦、國務院台辦主任 宋濤

2026年新年前夕，習近平主席發表新年賀詞，向海內外中華兒女致以新年祝福，其中強調，「兩岸同胞血濃于水，祖國統一的歷史大勢不可阻擋！」新年伊始，我謹代表中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室，向廣大台灣同胞致以新年祝福和誠摯問候！

2025年是全體中華兒女銘記歷史、共享榮光的一年。在以習近平同志為核心的中共中央堅強領導下，我們隆重紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年、以國家名義設立台灣光復紀念日、舉辦紀念台灣光復80週年大會等系列活動，兩岸同胞共同銘記歷史、緬懷先烈，傳承偉大抗戰精神，捍衛抗戰勝利成果。習近平總書記重要講話極大凝聚中華民族團結和奮進的力量，九三閱兵盛典極大激發包括台灣同胞在內的全體中華兒女民族自豪感和認同感，必將激勵兩岸同胞繼承和弘揚愛國主義傳統、偉大抗戰精神，為實現祖國完全統一、中華民族偉大復興共同奮鬥。

2025年是中國式現代化承前啟後、接續奮進的一年。中共二十屆四中全會擘畫了國家未來五年發展藍圖。「十四五」規劃圓滿收官，我國經濟實力、科技實力、綜合國力躍上新臺階，中國式現代化邁出新的堅實步伐，第二個百年奮鬥目標新征程實現良好開局。兩岸是不可分割的命運共同體，台灣同胞是祖國大陸發展進步的參與者、見證者、貢獻者和受益者。民族興、國家強，兩岸同胞會更好。今天的中國比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興，兩岸同胞要增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，團結向前、攜手奮進，共同壯大中華民族經濟，共同創造中華民族綿長福祉。

2025年是兩岸關係克難前行、祖國統一蓄勢聚力的一年。這一年，兩岸交流合作衝破障礙，取得一系列新進展。我們進一步增加台胞落地辦證口岸，推出針對「首來族」免收台胞證辦理費用、機票優惠等政策，為台胞來往大陸提供「大開放、最便利、更安全」條件。我們舉辦海峽論壇、兩岸中華文化峰會、兩岸基層民生發展交流會等兩岸交流活動，引領兩岸交流熱潮，台胞、台青和「首來族」來大陸人數大幅增長。越來越多台胞走出島內「信息繭房」、來到大陸，驚嘆大陸發展進步超出想象；越來越多大陸文化精品走進島內，引發台灣同胞共情共鳴。事實證明，家人之間的雙向奔赴，誰也阻擋不了；同胞之間的血脈文脈，誰也割裂不斷。

這一年，守護家園和平安寧的力量更加強大。我們舉辦《反分裂國家法》實施20週年座談會，開展「海峽雷霆-2025A」演練、「正義使命-2025」演習，堅定捍衛國家主權和領土完整，堅定維護中華民族整體利益和台灣同胞切身利益，堅決懲治「台獨」頑固分子和打手幫兇，堅定維護聯大第2758號決議權威，團結廣大台灣同胞共同反對「台獨」分裂行徑和外部勢力干涉，堅定守護中華民族共同家園，把民族前途命運牢牢掌握在兩岸中國人自己手中。兩岸同胞更加深刻認識到，「台獨是絕路、外人靠不住、統一擋不住」，只有堅持一個中國原則和「九二共識」、反對「台獨」，才能維護台海和平穩定，才能守護好、建設好、發展好中華民族幾千年來辛勤開拓和建設的美麗家園。

這一年，增進台灣同胞利益福祉的舉措越來越多。我們高質量推進兩岸融合發展示範區建設，出臺新一批深化兩岸融合發展的政策措施，支持福建省發佈兩批29條促融政策措施、制定促進兩岸標準共通條例，台胞台企登陸第一家園日益成為生動現實。我們落實台胞台企同等待遇，推動惠及台胞台企政策措施直達快享。我們舉辦2025兩岸企業家峰會年會和數十場兩岸經貿交流活動，與廣大台商台企共享中國式現代化發展機遇和成果。我們有力應對外來關稅霸淩，捍衛了中華民族經濟，維護了大陸台商台企利益。我們宣示「七個更好」的統一利好，指明兩岸統一後的光明前景和美好未來。越來越多島內有識之士深入思考未來、議論統一，認識到強大祖國是台灣發展和安全的堅實依靠，祖國完全統一是台灣光明前途的唯一方向。

2026年是國家「十五五」開局之年。我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實中共二十大和二十屆歷次全會精神，深入貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。我們將更加努力為台商台胞台青在大陸學習、工作、生活創造更好條件，更廣泛傾聽心聲、更細緻滿足需求，進一步擴大交流合作、深化融合發展，依法維護台胞權益，讓廣大台胞利益更多、福祉更實。我們將採取更加有力的行動，反對「台獨」分裂和外來干涉，支持島內愛國統一力量，維護台海和平穩定。我們願意在一個中國原則和「九二共識」的基礎上同台灣各政黨、政治團體、各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展對話協商，願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的光明前景，但絕不會為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。

習近平總書記深刻指出，國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現！兩岸同胞要順勢而為、乘勢而上，緊跟時代步伐，把握時代機遇，勇擔時代大任，攜手共創中華民族綿長福祉，共同書寫中華民族偉大復興的精彩篇章。

更多三立新聞網報導

共軍軍演 宋濤與台商座談：把握兩岸關係主導權

蔣萬安雙城論壇前先表態反台獨？陸委會：希望城市交流聚焦市政議題

國民黨駁「三條件換鄭習會」 尚毅夫細數立法案動太巧：幾乎都對上

張榮恭拋和陸興台 國台辦呼應了：願與國民黨共同推動「兩岸融合發展」

