扯鈴冠軍教練魯紀賢又被起訴！ 洩蔡英文出訪機密被檢求重刑

扯鈴冠軍兼教練魯紀賢2020年被中共軍情人員吸收，犯下國安法，一審被判10年6月有期徒刑。然而，台北地檢署又查出其洩漏前總統蔡英文出訪行程等資料。台北地檢署於今（12月26日）偵結此案，依違背職務收賄等罪起訴魯紀賢等4人，並對其求刑15年。

根據起訴書，魯紀賢於2020年赴中國大陸廣東省廣州市與王浩、孫建會面，洽詢扯鈴商演活動機會。不過，後續2人卻向魯紀賢表明身份為中國共產黨國家安全部之情工人員，負責情報收集分析等間諜工作，並向魯紀賢遞出橄欖枝。

魯紀賢為求獲取中共資金挹注而答應以後，於2022年4月間持續招攬飛機機械士中士退伍的林楚崡以及前中華航空職員葛倉豪，後續又透過林楚崡吸收於空軍第七通信航管資訊中對任職的中士陳旻琪。

魯紀賢透過陳旻琪取得「空軍松山基地指揮部112年『精神戰力專案教育』具體做法」、「空軍戰術管制聯隊主動式風險管理執行作法」、「空軍戰術管制聯隊112年『風險管理與危機處理』執行作法（草案）」、「地免失事公報」後，再將上述資料轉給中共情工人員，以此獲得21萬元5000員報酬。

此外，葛倉豪則是協助魯紀賢於2023年3到4月間，登入中華航空公司內網，將「2023年民主夥伴共榮之旅出訪行程有關專機起降時間及機場資訊」等外交部未對外公開資料，透過手機翻拍後，傳送給魯紀賢，協助其取得時任總統蔡英文「2023年民主夥伴共榮之旅」出訪行程相關資料後，轉交給中共情工人員，葛則因此獲4萬5000元報酬。

檢方認為，魯為本案首謀，卻貪圖個人私利與中共情工人員勾結；林、陳事發時為退役以及現役軍人身份，卻敗壞官箴及軍人武德，因小利背棄隊國家的忠誠；葛則背棄自身專業，罔顧飛安及元首安全等情，建請法官處魯15年、林8年、陳7年、葛4年刑期。

