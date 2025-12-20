扯鈴少女方悅晞投身公益 用才藝與行動關懷社會

方悅晞擅長扯鈴並義務教導學弟妹一起學習。（宜萱婦幼協會提供）

記者張正量／宜蘭報導

聖誕節腳步近了，現年十四歲的扯鈴高手方悅晞，為了讓社區長輩也能渡過快樂的聖誕節，特別發起了送愛到社區活動，號召志工一起進入社區服務，利用走動式的聖誕趴，把禮物送到社區弱勢家庭和學校特教生手上，展現了服務的熱忱讓收到聖誕賀禮的長輩及學校特教生都覺得無比溫暖。

陪同參與聖誕送愛活動的宜萱婦幼協會藍靜宜理事長表示，悅晞以真誠及高度責任感投入公益服務，長期走進社區與醫院擔任志工，展現青年世代溫暖助人的力量。她經常前往醫院陪伴長者聊天、協助生活起居，耐心傾聽行動不便或情緒低落的病患心聲，細膩的關懷讓病患與家屬深受感動。

隨著聖誕節腳步將近，方悅晞主動發起節慶公益行動，親自募集物資、設計並包裝禮物，送至公正國小、員山國小、頭城國小的特教學生，以及聖母醫院的長照長輩，讓孩子與長者在節日中感受關愛與祝福。她的用心與行動力，獲得校方與醫院人員一致肯定。

除了擔任志工，方悅晞是國華國中二年級學生，擅長扯鈴，她常利用課餘時間指導學童技巧，將民俗運動表演與公益結合，鼓勵更多青少年投入志工服務。

此外，方悅晞通過母語泰雅族語檢定，她表示藉由傳承原住民族文化，以行動實踐對社會的關懷。