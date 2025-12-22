扯高虹安復職鄧萬華不行？游智彬：媽祖找中配當爐主，賴清德卻欺負中配

記者陳思妤／台北報導

游智彬陪鄧萬華到北檢要告劉世芳（圖／翻攝畫面）

新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費，二審改判貪汙無罪，僅依「使公務員登載不實罪」判6個月徒刑且得易科罰金，她也在18日復職。不過，新黨副秘書長游智彬今（22）日帶著因為中國籍問題被解職的原花蓮學田村長，中配鄧萬華到北檢前開記者會要對內政部長劉世芳提出刑事告發，指控其涉犯瀆職罪，怒問「高虹安可以鄧萬華不行？」游智彬還大嗆，「連媽祖都要找陸配去當爐主，今天賴清德卻這樣歧視陸配、欺負陸配！」

原花蓮學田村長，中配鄧萬華因中國籍問題被解職，向花蓮縣政府提起訴願後，原處分被撤銷，內政部則認為地方政府應依法辦理，國民黨更提案修國籍法，要讓中配參政不受國籍法限制，不需要放棄中國國籍。

游智彬等人今召開「高虹安可以鄧萬華不行？新黨聲援陸配鄧萬華依法復職」記者會。游智彬呼籲社會給政府壓力，「有三十幾萬陸配、三十幾萬新住民外配台灣媳婦，台灣媳婦比台灣人愛台灣」，社會一起推動來呼籲賴清德跟劉世芳，立刻恢復鄧萬華的職位，讓她為村民服務。

游智彬稱，鄧萬華是村民一票票選出來的，欺負鄧萬華就是欺負學田村、欺負花蓮縣、欺負台灣。他高喊，「連媽祖都要找陸配去當爐主，今天賴清德卻這樣歧視陸配、欺負陸配，尤其是劉世芳這個始作俑者，新黨在這邊要嚴厲譴責！」

媒體也追問，是會用民主制度反抗嗎？會採取政治的手段？鄧萬華說，自己不會反抗任何人，希望能公平對待，就按照法律程序走，任何事情都要依法。她稱，自己不喜歡玩政治手段，不喜歡參與政治，是因為先生生病，村民覺得她長期服務新住民所以很適合做村長。

鄧萬華表示，「我的小孩是三觀很正，不會像你們這種問政治的東西，因為我一概不參與」，她不會反抗制度，這不是她的能力範圍，但是村民給了她信任，希望她為村民發聲鄉。

