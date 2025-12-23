扯髮丟垃圾！台中鄰居水聲糾紛爆衝突 連貓都看傻眼了
台中烏日一處社區內，兩名鄰居因水聲噪音問題積怨已久，最終演變成肢體衝突。監視器畫面顯示，張姓阿嬤在垃圾車到來時，衝向正準備丟垃圾的洪小姐並扯她頭髮，洪小姐則回擊將手中的回收資源丟向對方。雙方互控對方行為不當，張阿嬤指責洪小姐經常敲牆壁擾人，而洪小姐則表示阿嬤半夜製造水聲噪音且曾進行情緒勒索。整起事件甚至驚動了一旁的貓咪，牠只能傻眼看著人類的爭執。
事發於台中烏日，監視器清楚記錄了22日上午的衝突過程。畫面中，身穿紅衣的張阿嬤站在巷口，看到長髮的洪小姐攜帶垃圾袋準備丟棄時，突然衝過去扯她的頭髮。洪小姐隨即將手中的回收資源袋甩向張阿嬤，雙方隨即爆發口角。當洪小姐蹲下收拾散落的回收物時，張阿嬤則向路過的鄰居控訴對方敲她的門。
洪小姐表示，這次攻擊是有預謀的行為。她解釋當時確認四周都還沒有人出來倒垃圾時，張阿嬤就衝過來抓她頭髮，她才把垃圾丟出去，而且特意選擇了回收袋而非另一袋裝有玻璃的垃圾。
據了解，洪小姐一家是新搬來的住戶，兩家僅一牆之隔。洪小姐指出，張阿嬤家常在半夜洗澡洗衣服，嘩啦啦的水聲持續一兩個小時讓她難以入睡。雙方溝通無效後，張阿嬤還曾在洪家門口燒香，聲稱要詛咒洪小姐的先生做不到生意，並坐在地上哭泣說自己年紀大了。洪小姐認為這種情緒勒索無法解決任何問題。
另一方面，張阿嬤也感到被欺負。她表示自己的先生行動不便，年老夫妻被年輕人欺負。她承認因為生氣而扯洪小姐頭髮，但辯解不知道自己晚上洗澡會吵到對方。張阿嬤抱怨洪小姐沒有直接溝通，而是多次敲牆壁表示抗議，導致她女兒嚇到晚上不敢睡覺，甚至不敢開熱水器洗澡。她質疑年輕人怎能如此霸道。
這場因長期噪音問題引發的鄰里糾紛，最終演變成扯髮與丟垃圾的肢體衝突，連一旁的貓咪都看得傻了眼。
