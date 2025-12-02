扯髮、搧耳光根本沒用！元配「神操作」讓小三10年生不如死 最強報復手段曝

房地產專家孔祥合近日在臉書分享一則真實案例，揭露一場歷時10年的「小三絞殺戰」。示意圖／取自photoAC

在許多八點檔戲劇裡，正宮衝進飯店怒甩小三巴掌的戲碼屢見不鮮，彷彿情緒爆發式的報復才是復仇的最終形式。然而，現實世界往往比戲劇更殘酷，也更具殺傷力。房地產專家孔祥合近日在臉書分享一則真實案例，揭露一場歷時10年的「小三絞殺戰」，讓人見識到最致命的報復，從來不是激烈的對罵或肢體衝突，而是「人真的要念書」。

病危富豪突贈正宮3億股票 外界疑已失自主權

孔祥合引用2016年的真實案例指出，一名陳姓富豪病危，在生命倒數階段，將名下3億元股票轉贈給妻子。從商多年、精明幹練的富豪，在生前主動把資產轉給元配並不合常理，因此外界推測，他當時可能已失去自主決定能力，只能任由妻子安排。

元配一家拋棄繼承 5700萬稅單全落小三女兒

富豪過世後，小三立即向法院申請繼承，主張自己未滿7歲的女兒是富豪親生子女，依法享有繼承權，原以為能分得部分遺產。然而，元配與三名成年子女隨即向法院聲明「拋棄繼承」。由於元配已透過贈與方式取得3億元股票，再拋棄繼承身分後，依法不需負擔遺產稅。最終，國稅局依規定，將高達約5700萬元的遺產稅，全數轉嫁到唯一繼承人，即小三的女兒身上。

訴訟不等於停止執行 小三財產清空陷生存危機

孔祥合指出，許多人以為收到稅單可以透過打官司解決，但台灣現實是：「提起訴訟並不會停止執行。」小三母女自收到稅單後，行政執行程序立即啟動，包括凍結所有銀行帳戶、查封及拍賣名下房產車輛等。根據法院紀錄，小三多年來財產已被清空，生活陷入困境，還需耗費龐大律師費對抗國稅局。

元配透過贈與方式獲3億元股票，再拋棄繼承後，高達5700萬元遺產稅，全數轉嫁到小三女兒身上。示意圖／取自photoAC

憲法法庭判違憲 小三贏官司卻「輸掉人生」

案件纏訟近10年，最終憲法法庭裁定相關法條違憲，認為「未繼承到遺產卻要負擔遺產稅，形同絞殺稅」，小三在法律上獲得勝訴。不過，長期訴訟已讓其家產耗盡、生活崩潰，孩子的童年亦壟罩在追討債務的陰影下，正宮的目的已達成。

真正的武器是「知識」 不是情緒

孔祥合感嘆，這起案例顯示，最可怕的報復不是情緒暴衝，而是冷靜的策略與法律手段。他強調，這個故事告訴我們「人真的要念書！」並直言「如果你不學無術，遇到背叛只能像潑婦一樣撒潑打滾，讓街坊鄰居看笑話；但如果你有知識，或者知道要找懂的人，你就能利用規則，把原本屬於你的權益拿回來，順便給對方一個永生難忘的教訓。」

他並分享3個絞殺小三必須學會的：

1. 真正的報復，往往是安靜的。

2.沒繳稅並不會因為訴願或打官司停止。

3. 讀書是為了擁有「殺伐決斷」的能力，懂法不是為了成為好人，而是為了當你必須反擊時，你手中有刀。



