扯！8棟31層高樓社區竟無火災警報 住戶靠在外旅遊女兒通知才逃命
編譯張渝萍／綜合報導
香港大埔高樓社區「宏福苑」昨（26日）因大樓維修棚架起火，之後七棟高樓都遭波及陷入火海，釀成自香港主權移交後第二起的「五級火警」，目前造成至少44人死亡279人失聯，因火仍未熄滅，死傷人數可能還會增加。
宏福苑為8棟31層樓高的高樓社區，而這場惡火最讓外界訝異之處，正是31層樓高的大樓竟然警報系統沒有作用。
警報沒作用 竟是靠在外家人通知
根據港媒《明報》報導，居住在「宏道閣」的72歲陳姓婦女表示，隔壁棟「宏昌閣」火災時，她住的大樓尚未被波及。當時她一人在家，且沒有聞到煙味，也沒有聽到任何火災警報。陳女表示，直到下午3時許，她接到在外旅遊的女兒通知，才知道宏福苑社區發生火災，要她快點逃命。
陳婦表示，因為女兒的電話通知，她才跟鄰居有足夠時間逃出，她說：「出門時尚可乘電梯，鄰居也不算慌張，以為火勢不會波及到宏道閣。」
住在另一棟的「宏盛閣」的施姓男子也表示，當時他獨自一人在家，是聞到燒焦味，且越來越濃他才趕緊逃生，從頭到尾都沒有聽到火災警鈴響。
救災混亂！老母親受困家屬焦急等嘸消息
而住在起火點「宏昌閣」的馮姓女子表示，當時她不在家，只有70歲母親獨自一人，火災發生後馮小姐聯絡不上母親，輾轉得知母親與鄰居躲廁所。
報導指，馮女在昨晚8時左右終於聯絡上母親，但從聲音聽起來，她的意識疑似開始模糊，半小時候她致電詢問消防，仍未能得知母親狀況。截至今（27日）早上，馮女都不知道母親和鄰居是否成功逃出，是否住院，讓她焦急萬分，也顯示現場救災資訊相當混亂。
過去施工爭議多 棚網曾被投訴
宏福苑的維修工程過去已被居民多次質疑工安，尤其是非抗阻燃材質的棚網，去年也曾讓居民兩度投訴政府，但得到的答案均為官話搪塞，像是「法規未強制要求使用抗阻燃材料」以及「經查核，現場施工火災風險低」。
《明報》也報導指，宏福苑的維修過去就一直很有爭議。居民陳婆婆就表示，她自去年8月開始維修就覺得很害怕，但因為已付了10多萬港幣「反對也沒辦法」，她說：「屋外經常非常嘈吵，她有時會到深圳暫避，不知道大樓有否安排火警演習」。
另一名居民馮女也說，去年11月剛入厝就遇上大維修，已支付16萬港幣（約64.5萬台幣），但她不滿工人處理裝修問題時不太認真。
