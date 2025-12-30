扯！中國棒球聯賽熱身賽開打 竟有球員對鏡頭「比中指」

【體育中心／綜合報導】中國棒球城市聯賽(CPB）將於明年元旦正式開打，近幾天先舉行熱身賽，而在昨天廈門海豚對深圳藍襪的比賽中，竟然有中國球員對鏡頭「比中指」。

從熱身賽看起來，進場的觀眾並不多，而在啦啦隊其中，有網友表示似乎看到前中職前兄弟啦啦隊「PS女孩」的人氣團員王笑笑。

而在比賽中，CPB有類似中職的「輔助挑戰判決」，稱為「視頻回放」，昨天竟然有中國球員在「視頻回放」時，笑著對鏡頭比「中指」，而且沒有受到任何處份，讓台灣網友直呼太扯。

