扯！中國網紅稱香港大火死傷者遭「報應」 港國安警即刻逮人

2025年12月3日，中國籍陳姓YouTuber在香港大埔宏福苑大火期間上傳影片，稱火災死傷者「罪孽深厚」，遭火燒是「報應」後引起公憤，香港警務處國家安全處以「作出具煽動意圖的行為」罪名將其拘捕。翻攝自社群媒體



香港大埔宏福苑大火釀成逾百人死亡慘劇，卻有一名26歲中國籍YouTuber上傳影片，聲稱火災死傷者「罪孽深厚」，被火燒是「報應」且不需要同情，瞬間引起網友怒火，香港警務處國家安全處隨即於昨日（12/3）以「作出具煽動意圖的作為」罪拘捕該男。

綜合香港媒體報導，這名被捕的陳姓YouTuber自稱Kenny，在影音平台YouTube開設名為「Kowloon King」的頻道，目前有將近6萬人訂閱。當宏福苑上週發生大火時，他在社群媒體上傳影片，稱火災死傷者「罪孽深厚」，遭火燒是「報應」及「唔（不）需要同情火災的死傷者」等言論，引發譁然。

廣告 廣告

據悉，陳男過去亦曾涉及違法行為，包括2024年9月強颱「摩羯」侵襲香港期間，他因涉嫌在紅磡北帝廟偷走一隻放養貓，而被警方拘捕。另有網民稱，在同一個月發現陳男於快餐店偷取他人剛購買的食物後離去。

陳男自稱為「白卡聯盟」成員，該聯盟由多名網路活躍人士組成，曾多次製作及上傳不當影片，包括在公共場所及公共交通工具上做出滋擾及猥䙝行為，有關影片內容經常引起外界猛烈抨擊。

「白卡聯盟」有部分成員犯下刑事罪行，包括今年10月涉嫌向其他網路影片創作者，寄出附有美工刀刀片的恐嚇信；2024年5月蓄意損壞已故搖滾樂隊Beyond歌手黃家駒的墓碑；2023年4月於九龍城潑水節期間，涉嫌襲擊在場3名警員及3名記者等。

截至3日，宏福苑大火已造成159人死亡，當中包括一名殉職消防員，另有31人仍失聯。目前，警方已拘捕21名工程相關人士，其中15人涉嫌「誤殺」（過失殺人），另6人為消防裝置承包商，涉嫌向消防處做出虛假陳述。

更多太報報導

香港宏福苑大火 港警：已完成7棟大樓搜索、罹難者增至159人

稱宏福苑大火「只派一台消防車」惹怒香港人 八炯拍片鞠躬道歉

那天輪到他接孫女 眼睜睜看著老伴受困宏福苑大火