扯! 人行道更新騎樓難通行 市府竟發函民眾"盡速改善"
生活中心／綜合報導
台北市政府連自己的工程都搞不清楚了嗎？士林福國路，正在進行人行道更新工程，日前有民眾因為無法通行向警局檢舉，建管處就發了公文給工地旁的店面屋主，要求盡速改善，讓屋主超問號，市府的工程到底要他怎麼改善？議員也怒轟，橫向聯繫根本有問題！
輪椅要過，被卡住，只能掉頭繞路，騎樓前人行道正在施工，除了臨時便道讓輪椅族難以通行，也讓附近住戶超級困擾。民視記者周容萱：「家門前施工，不只有噪音還有煙塵，其實已經造成滿多不便，殊不知住戶還收到這張公文要他盡速改善。」要改善什麼，住戶真的看不懂，收到來自建管處公文，說騎樓封閉妨礙行人通行，而且如果致人傷亡，還得負責，但問號的是，這工程根本與居民無關。
屋主收到這份公文直呼莫名其妙，工程是市府做的，卻收到要改善的公文。（圖／林延鳳提供）
附近店家賴先生：「我收到這個公文感覺上他在恐嚇我，做這個工程這是政府的單位在做的，不是我在做的，我也沒資格做這個工程。」原來位在台北市士林福國路，從去年底開始新工處進行人行道更新工工程，日前有民眾因為無法通過而向警局檢舉，北市建管處卻沒了解實情，就直接發公文給騎樓下屋主，殊不知這造成不便的元凶，是台北市政府。台北市議員(民)林延鳳：「屋主說他人在家中坐，禍從公文來、禍從市府來，他根本覺得莫名其妙，所以我們呼籲蔣市府，你們即使有收到檢舉人的信函，難道不用先來現場看看狀況嗎？如果是公共工程的施工，那你們這個公文還需要發給屋主嗎？」
林延鳳出面指責，市府難道不用先來現場看看狀況嗎，市府沒繃緊神經，想推卸責任給市民。（圖／林延鳳提供）
北市建管處使用科長莊家維：「這是我們業務科室有一些疏失，我們當然是因為警察局雖然說來看過一輪，照理講我們應該還是也要來看一下，只是說我們同仁可能有疏忽，這一點我們回去也會好好改善。」畢竟更新人行道本是好事一樁，原本噪音煙塵都還能接受，新的一年，卻來了一張烏龍公文，相關單位神經沒繃緊，差點把責任推給市民。
