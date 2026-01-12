扯！休旅車莫名暴衝撞騎士 再衝人行道加速逃逸

台北市 / 綜合報導

6日下午兩點多，台北市內湖區南京東路上，一輛休旅車經過左轉道時，不明原因爆衝撞擊一名騎士，騎士當場倒地，但駕駛當下竟沒有停下來報案反而加速逃逸，騎士事後完成驗傷，決定對駕駛提告傷害罪，附近民眾也表示，這裡常發生事故，同地方去年9月才發生過死亡車禍，認為設計可能有問題，而針對這次車禍，警方也已經鎖定車牌，要追出肇事駕駛，釐清事故原因。

藍色休旅車，打起左轉燈，正準備左轉，但這時車輛突然往前爆衝，整輛車衝上人行道上，甚至還有一部機車遭到波及，騎士慘摔在地，但車輛並沒有停下來，反而闖紅燈加速離開現場。從另個角度看，藍色休旅車才一左轉，立刻向前爆衝，騎士倒地不起，休旅車直接加速逃逸。

記者張權：「回到事發現場，這裡車流量非常大，而且還常常有大車經過，旁邊就是上國道一號的必經道路，這短短的左轉道，也常常出現塞住的狀況。」

附近民眾：「這邊的砂石車速度其實也滿快的，然後滿常聽到就是車子喇叭聲，很緊急這樣子，這邊設計的紅綠燈，路口設計，有些摩托車根本不知道。」

誇張車禍發生在，6日下午兩點多，台北市內湖區，南京東路與，南京東路六段368巷交叉口，42歲魏姓騎士，當時正在送貨，莫名遭後車撞擊，而休旅車肇事逃逸，事後騎士驗傷完，決定提告傷害。

台北市內湖交通分隊小隊長施創文：「自小客在肇事後，違規行駛標線型人行道，並紅燈左轉逕自駛離現場，後續將由轄區派出所通知到案移辦。」

同個路段去年9月，也發生過死亡車禍，機車女騎士準備左轉，遭到水泥預拌車直接撞上，拖行近百公尺送醫後宣告不治，這次又傳休旅車爆衝撞擊騎士逃逸，警方目前鎖定車牌，要揪出肇事駕駛釐清事故原因。

