扯！傳綠委動員挺林俊憲嗆「沒幫忙下次別談經費」 截圖曝光

2026台南市長初選，民進黨立委陳亭妃、林俊憲競爭激烈，有粉專爆料有台南有綠委助理嗆基層社區，不幫忙動員未來就不用談申請經費，引爆網友爭議。

圖為今年賴清德（前排左三）南下台南，和林俊憲、陳亭妃關心文旦災損。（圖/資料照）

粉專「鎖綠鴉」今天（11日）在臉書分享一張LINE截圖，內容顯示有台南在地綠委助理在群組PO出活動訊息，是明年1月3日大新營林俊憲造勢活動，參加活動的民眾會提供遊覽車、便當，「賴委員」特地拜託某社區幫忙動員鄉親參加，還直言「今年委員也有給你們社區經費」、「委員說，沒有幫忙的，下次申請經費都先不用談」。

廣告 廣告

圖取自粉專「鎖綠鴉」臉書。

粉專「鎖綠鴉」進一步爆料，「賴惠員揚言：『沒有幫忙林俊憲的，下次申請經，費都先不用談。』原來台南的資源，現在是誰聽話誰拿、誰不配合誰被修理」。

粉專「鎖綠鴉」痛批，公共經費不是你家的私房錢，不「幫忙」就沒補助、不配合就被點名威脅，這是赤裸裸的政治施壓吧，原來民進黨立委的工作是靠權勢恐嚇基層、是把社區經費當成交換籌碼、是逼地方在壓力下選邊站，如果政治只剩下「你要不要挺我」，那最後被犧牲的，就是整個台南！

許多網友在其PO文下方留言表示「這樣說反彈會很大，穩落選A」、「爛到底了」、「不妥的說法！有失高度」。

延伸閱讀

救不回來！青山宮遶境現場「壯年男倒地」宣告不治

聯準會如預期降息1碼 新台幣升轉貶收31.268元

懷疑藝人背後有集團操控！李遠認有調查 葛如鈞轟：畫下隱形紅線