扯！內湖後備輔導群組「成員狂誇解放軍」 全動署：非現任幹部已移出

記者陳思妤／台北報導

國防部29日召開記者會說明對於中國軍演因應作為（圖／翻攝畫面）

中國解放軍東部戰區昨（29）日無預警實施為「正義使命－2025」圍台軍演，今（30）日還要實彈演習，沒想到，內湖後備輔導中心的LINE群組卻被爆出，有成員貼出影片大讚解放軍武器先進。對此，全動署後備指揮部表示，經查非現任幹部，已將人員移出群組，並要求清查非輔導幹部成員應予移出，任何影響國軍形象、混淆政治立場或損及社會信任之言行，均非後備體系所容許。

中國圍台軍演之際，民進黨新北市議員林秉宥爆料，有人在內湖後備輔導中心的LINE群組狂發影片，稱讚中國解放軍武器，還質疑總統賴清德提出的1.25兆國防特別預算。他嘆，「關起來每一個都是習盤子的好寶寶，這種保防工作，這種行政中立，嗯，不批評？」

對此，全動署後備指揮部今日表示，經查為本屬台北市內湖區後備軍人輔導中心LINE群組中，兩位非現任輔導幹部轉傳不當貼圖引發訾議，對於其發表之內容，本部予以指正，目前已將人員移出群組，並要求所屬群組清查非輔導幹部成員應予移出，以避免類案。

後備指揮部強調，後備輔導幹部肩負協助國防政策推動與凝聚後備戰力之重要任務，相關人員不論職務或身分，均應恪遵法令，堅守國家忠誠，並嚴守行政中立原則。任何影響國軍形象、混淆政治立場或損及社會信任之言行，均非後備體系所容許。

後備指揮部重申，將持續強化後備體系人員管理、教育訓練與督管機制，確保制度運作純正、紀律嚴明，並在依法行政前提下，凝聚全民防衛共識，共同維護國家安全與社會穩定。

