扯！內蒙超市遭員工集體盜竊倒閉 闆娘怒告合夥人經營不善

大陸內蒙古一家超市慘遭員工集體竊盜，其中最誇張的是，有收銀員將售價1700元人民幣的商品讓其丈夫用1元結帳帶走，投資該超市的女老闆表示「被員工偷到倒閉」，慘賠逾200萬元人民幣（約880萬元新台幣），她怒告合夥人經營不善，要追討損失。

超市收銀員將售價1700元人民幣的商品讓其丈夫用1元結帳帶走。（圖／翻攝大風新聞）

據《大風新聞》報導，2021年上半年，河南籍的趙女士與時年41歲的內蒙古錫林浩特曹某某簽訂合夥協議，在內蒙古錫林郭勒市合夥開辦超市，由曹某某主要負責日常經營。因丈夫患病需照顧，趙女士較少參與超市管理，2021年下半年超市經營不善倒閉。閉店盤貨清算資產時，趙女士查看監控發現，16名員工竟然勾結竊盜，包括員工親屬、供貨商在內共29人參與其中。

根據趙女士提供的監控畫面，店長、收銀員、理貨員偷竊方式五花八門。趙女士表示，一袋價值100元人民幣的牛肉乾，員工掃碼時只掃0.5元人民幣，按特價結算後自行帶出超市。2021年8月6日8時31分的監控顯示，收銀員劉某鳳拆開高端禮盒品嚐。趙女士指出，收銀員劉某鳳最後一次盜竊涉及1700元人民幣商品，卻只給她老公結帳1元人民幣。趙女士起訴後，目前已有8名員工因竊盜獲刑，其中多數為緩刑。

目前已有8名超市員工因竊盜獲刑。（圖／翻攝大風新聞）

為追回經濟損失，趙女士將合夥人曹某某起訴至法院。錫林浩特市法院於2022年4月立案，一審民事判決書顯示，由於原告、被告均無法提供合夥期間完整相關資料，導致合夥財產審計機構無法審計清算，2025年8月法院判決駁回趙女士訴求。

趙女士上訴後，收到錫林郭勒盟中院二審開庭通知，但在合議庭組成人員通知書中，她看到審判官「張靜」的名字。趙女士向中院提交申請，請求核實兩個「張靜」是否為同一人。11月17日，趙女士從審判長處證實，一審與二審合議庭法官「張靜」為同一人，需要迴避。審判長在中院二樓親自確認，並告知趙女士在組成合議庭時沒有審議「張靜」。原定11月18日下午的二審已延期開庭。

