扯！公務員代友訂房 中國客住阿里山員工宿舍

記者古芙仙、廖國雄 / 嘉義縣報導

最近網路上流傳一段影片，是中國遊客前往阿里山看日出介紹美景，不但在影片中喊出「寶島早日回歸祖國」，更是態度高調的說自己住的是阿里山第二員工宿舍！對此林保署嘉義分署調查，是一名簡姓員工登記住宿，但實際卻是他的中國友人入住，違規行為已函請任職機關查處！

中國遊客入住阿里山員工宿舍。（圖／翻攝自dulanxibaozi7414 Threads ）

中國遊客：「披浴巾，真的有點冷了，昨晚就在這裡住員工宿舍。」

影片中這名中國籍男遊客，披著浴巾說要去看阿里山日出，但他走出來的地方，居然是阿里山第二員工宿舍，怎麼會讓中國遊客入住呢。

廣告 廣告

中國遊客大喊：願寶島台灣早日回到祖國懷抱。 （圖／翻攝自dulanxibaozi7414 Threads ）

中國遊客：「願寶島台灣早日回到祖國懷抱 。」

不但入住台灣公家機關員工宿舍，甚至看日出介紹美景，還喊出 「希望寶島回歸祖國」誇張行為，讓這段影片在網路引起討論，中國遊客大喇喇，入住台灣公家機關員工宿舍，還大談統一言論真的很離譜。

民眾：「感覺觀感不太好，也不太適當，不太能接受 。」

民眾：「我們聽起來就是不會很開心。」

嘉義阿里山第二員工宿舍。

嘉義阿里山第二員工宿舍，只開放給林保署及其他機關，公務人員出差住宿，引起爭議的遊客，不但是中國籍，更不可能是公務員身分，到底怎麼進到員工宿舍的。

林保署嘉義分署長魏郁軒。

林保署嘉義分署長魏郁軒：「林業保育署其他分署，之簡姓現職員工依上揭規範，申請住宿，惟實際入住人員，並非簡姓員工，而係其友人，已違反該規範 。」

林保署嘉義分署調查，當天是2月2日，登記的確是任職於林保署其他分署的簡姓員工，不過他本人卻沒上山，卻讓中國籍友人頂替他住進去 ，林保署表示未來會加強，登記與入住者身分查核。畢竟堂堂國家機關公務員宿舍，被宣揚統一的中國遊客登堂入室 ，傳出來真的也是，國家安全的一大漏洞。

更多三立新聞網報導

快過年又來亂！中國海警侵擾金門限制水域 海巡超前部署強勢驅離

不願面對現實？高市早苗大勝！中國外交部崩潰喊：恣意妄為必遭人民抵制

吳思瑤轟韓國瑜：執意當中國人的靠山，就是與台灣人為敵！

中國遊客衝阿里山嗆五星旗插滿台灣 移民署出重手了

