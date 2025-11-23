扯！列車遭人「偷噴漆塗鴉」 台鐵報警求償

台鐵1108次列車遭不明人士噴漆塗鴉。（圖／翻攝畫面）





台鐵1108次列車今（23）日被發現，車廂外竟有大面積的噴漆塗鴉，但這不是台鐵的彩繪列車，而是被不明人士偷偷「上妝」的，由於無法趕在發車前清除，台鐵臨時更換編組，因此延誤5分鐘發車。對此，台鐵公司表示，已報案交由鐵路警察偵辦，將向破壞列車之人求償。

台鐵公司指出，今早七堵站發現，1108次列車的第4節車廂山側出現不明彩繪，疑似是昨（22）日晚收班後遭人破壞，由於無法在第一時間清除，只能緊急更換編組，也因此延誤5分鐘發車。

台鐵表示，已報案交由鐵路警察偵辦，依照鐵路法第68條之2規定，以竊取、毀壞或其他非法方法危害重要公路設施或設備之功能正常運作者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金；同法第57條及第70條規定，行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所，違者將處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。此外，台鐵也將對當事人進行民事求償。

鐵路警察局台北分局表示，今日七堵所接獲通報，台鐵1108次區間車第4車廂遭不明人士噴漆塗鴉，本案涉嫌刑法第354條毀損罪及鐵路法第68-2條，已組成專案小組積極偵辦中。

