扯！到警局報案竟成惡夢？ 女子遭警員偷拍還被AI合成性影像

一名女網友收到傳票才得知自己先前去派出所筆錄遭偷拍，影像還被警察用AI合成性影像。（示意圖，非當事人，取自Pexels）

南部近日傳出一起引發譁然的案件。一名女子近日收到檢方傳票，才驚覺自己竟在2年前報案、前往派出所製作筆錄時，遭承辦警員偷拍，影像事後更被利用AI技術合成為不當性影像。她表示，若非收到傳票，自己至今仍完全不知情，直呼這是「人生最誇張的經歷」。

該名女子在社群平台「Threads」發文指出，日前突然被以證人身分傳喚，案件案由涉及個人資料保護，她原本相當困惑，因自認並未涉及任何違法行為。直到了解案情後才得知，自己2年前報案時，在警局內的影像遭到不當蒐集與後續利用，而且受害者並非只有她一人，讓她感到震驚又憤怒。

到警局報案 反成受害者？

貼文曝光後，引發大量網友關注，截至發稿時間已超過2.3萬人按讚與留言。留言區中，甚至出現一名疑似同案的女性表示，自己是在派出所借用廁所時遭偷拍，並於12日到庭應訊。她也提到，若後續有民事求償行動，願意與原PO聯繫、共同聘請律師維護權益。

不少網友看到相關指控後直言難以置信，認為執法人員理應成為保護民眾的角色，卻疑似利用職務之便傷害當事人，也有人感嘆「壞人不分職業」，提醒即使在公部門場域，也仍須提高警覺。

根據網路上流傳的資訊顯示，相關案件已進入司法程序，至少有多名女性以證人身分配合調查。不過，針對警員是否涉及不法行為、案件實際受害範圍，以及是否涉及刑責或行政懲處，相關單位至今尚未對外說明。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

