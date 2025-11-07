扯！北市生鮮蔬果抽驗 內湖七海酒樓「香菜」竟驗出10款農藥違規

記者簡浩正／台北報導

北市衛生局今公布114年9月生鮮蔬果抽驗結果，有11件不符規定，其中，七海餐飲事業股份有限公司的香菜(芫荽)，驗出公告禁用農藥陶斯松等10項違規。（圖／北市衛生局提供）

北市衛生局今（7）日公布114年9月生鮮蔬果抽驗結果，抽驗51件蔬果產品中有11件不符規定，其中，七海餐飲事業股份有限公司就有兩件不合格，包括香菜(芫荽)、南部蔥(青蔥)，且光是香菜(芫荽)就驗出公告禁用農藥陶斯松等10項違規，北市衛生局已令下架產品外，並移請雲林縣衛生局調查開罰。

為維護民眾食用生鮮蔬果之安全，北市政府衛生局定期至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥，114年9月共計抽驗51件蔬果產品，檢驗結果11件產品不符規定，不合格率21.6%。

其中，位於北市內湖區成功路上的知名餐廳「七海餐飲事業股份有限公司」 (七海酒樓)，被驗出香菜(芫荽)、南部蔥(青蔥)不合格，光是香菜(芫荽)就驗出公告禁用農藥陶斯松Chlorpyrifos0.03ppm、殺菌劑Dimethomorph達滅芬0.02ppm（標準：0.01ppm以下）、殺菌劑Diniconazole達克利0.03ppm（標準：不得檢出）、殺菌劑Fluopicolide氟比來0.03ppm（標準：0.01ppm以下）、殺菌劑Flusilazole護矽得5.30ppm（標準：不得檢出）、殺線蟲劑Fosthiazate福賽絕0.02ppm（標準：不得檢出）、殺蟲劑Lufenuron祿芬隆0.02ppm（標準：0.01ppm以下）、生長調節劑Paclobutrazol巴克素0.07ppm（標準：0.01ppm 以下）、殺菌劑Propiconazole普克利6.85ppm（標準：0.01ppm以下）、殺蟲劑Thiamethoxam賽速安0.03ppm（標準：0.01ppm以 下）等10項違規。

北市衛生局已令販售場所下架違規產品。並移請雲林縣衛生局調查，依違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款之規定，爰依同法第44條第1項第2款，可處分業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

北市衛生局今公布114年9月生鮮蔬果抽驗結果，有11件不符規定。（圖／北市衛生局提供）

北市衛生局食藥科長林冠蓁表示，此次抽驗不符規定產品，違規原因為「青蔥」、「香菜」各2件；「芹菜」、「九層塔」、「百香果」、「木瓜」、「花椰菜」、「甜椒」、「紅柿」各1件，各檢出1-10項殘留農藥不符「農藥殘留容許量標準」規定，除「甜椒」及「紅柿」外，均屬高風險農產品。

針對不符規定產品，北市衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，已移請所轄衛生局處辦，另外來源屬台北市者，經調查確認違規屬實，則依違反食品安全衛生管理法之規定處辦。另已通知台北農產運銷股份有限公司依據進場果菜農藥殘留及添加物檢驗處理要點，針對違規農友停止供應該品名代號10天，另第1次違規，錄案加強抽驗；第2次停止供應1個月；第3次廢止供應人供應該不合格果菜之品名代號資格，停供期間同身分證字號、同品名代號均不得到貨，並加強進場交易蔬果及不合格產品供應業者查驗。

她說，殘留農藥含量不符「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法第15條第1項第5款「殘留農藥或動物用藥含量超過安全容許量」規定，依同法第44條第1項第2款，可處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；若無法交代來源，則依同法第47條可處分販售業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

