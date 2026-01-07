扯！ 台中榮總遭爆「無照醫材廠商」執刀 醫在旁觀看





台中榮總遭內部檢舉爆料，秀出手術室的影片，指控有3位醫師，讓醫材廠商操作儀器，替病患進行脊椎內視鏡微創手術，而醫師竟然在一旁觀看，被指控的有神經外科2名科主任，以及一名廖姓網紅醫師，時間長達3年以上，有180位病人在不知情的狀況下進行手術，對此台中榮總表示，過去沒有醫師違規，現在已經成立專案小組調查，有疏失就會進行懲處。

開刀房內多名醫師穿著手術袍，替病人開刀，乍看醫療陣容龐大，但裡面負責操刀的人被爆料並非醫師。

廣告 廣告

有特定的廠商，他為了要讓他的東西可以進去，然後就有點採取類的商業模式，就是你跟我採購，我幫你代工，代工就是幫你開刀。

台中榮總被指控神經外科醫師科主任，放任醫療器材廠商進到手術房內，在病患被麻醉的情況下，讓廠商操作儀器，替病患進行脊椎內視鏡手術，醫師在一旁觀看螢幕，被爆大醫院無照開刀。

像內視鏡之類的，它可能器械東西比較少，比較簡單，但是比較吃技術門檻，廠商藉由這個提供服務的方式，去把他的業績穩住。

被指控的醫師都大有來頭，神經外科鄭姓科主任，還有楊姓科主任，他去年才被雜誌評為2026年度好醫生，是台灣少數能將，尖端科技轉化為臨床應用的跨領域醫師，另外網路擁有5.6萬名粉絲的廖姓醫師，這三人被指控讓廠商執刀，長達三年時間，至少180名病患被開刀。

台中榮總副院長李政鴻：今天早上才看到影片，我們已經成立專案小組，來研究影片的真實性，若違反的行為我們會依法處置。

台中榮總澄清，新的醫療儀器確實能讓廠商進到手術房，需要科主任同意，還必須要在管制範圍，影片中是否違法，院方還要釐清，對此台中市衛生局上午已前往稽查，並重申絕不容許，沒有醫師資格執行醫療業務，違反醫師法，可處6個月到5年以下徒刑，併科150萬的罰金，另外 有密醫診療行為，最高罰50萬，情節重大還可能面臨，一個月到一年的停業或廢照處分，台中榮總貴為六都的醫學中心，是否涉及無照執刀，將由專案小組調查，釐清過程。

（封面圖／AI示意圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



驗光人員法落日屆滿 即起無照最高可罰15萬

「隱形眼鏡、棉花棒」網上別亂買 最高恐罰200萬

獸醫佐傳無照隔空看診？ 中市府：豬瘟爆發就出國