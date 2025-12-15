扯！台鐵列車座椅插大頭針 民眾驚嚇：危險無所不在

搭乘台鐵要小心，有民眾要下車時，才發現列車座椅被插著大頭針。（圖／Threads@rosa__0826授權）





搭乘台鐵要小心，有民眾要下車時，才發現列車座椅被插著大頭針，差一點就被刺到，直呼真的好危險。

民眾搭火車回台南，就快到站下車了，才發現座椅側邊，竟然插著一根大頭針，嚇得民眾拍下影片提醒大家，po文者就說好扯火車上竟然藏了一根針，沒注意真的看不到，真的不得不說，危險無所不在，po文引發網友紛紛留言，這樣插針很危險，別人坐到椅子會插到。

其實台鐵座椅出現細針，不是第一次了，上個月九號也有民眾搭乘1129次區間車時，坐下來沒多久，覺得背部有刺，一轉頭才發現，有根針卡在上頭，台鐵座椅上有針，今年已經發生多次，但台鐵似乎沒有改進，還好這次民眾發現的早，把針移除丟掉了化解危機。

