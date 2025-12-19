扯！台61線水泥護欄突倒地！3車煞不住連環撞

台61線西濱快速道路南下162公里處，昨天深夜發生一起不尋常的交通事故。位於彰化伸港、和美路段的中彰大橋改建工程現場，6座用於車道分流的紐澤西護欄突然倒塌，橫躺在車道上。

事故發生在深夜時段，視線條件不佳。3輛南下車輛行經該施工路段時，因發現時已來不及閃避，接連撞上倒塌的水泥護欄。撞擊力道猛烈，造成車輛輪胎當場爆裂，車頭與底盤也出現嚴重損壞。所幸這起事故並未造成人員傷亡。

事發後，有駕駛人立即在社群媒體發布訊息，提醒其他用路人注意。現場目擊者表示，夜間行車視線本就受限，加上施工區域車道縮減，發現倒下的護欄時已經無法及時反應。

警方與施工單位接獲通報後，隨即調派大型機具前往現場處理。工作人員連夜將散落的護欄逐一吊起並重新固定，同時進行交通疏導。經過數小時的搶修作業，直至今日凌晨該路段才完全恢復正常通行。

針對護欄倒塌原因，公路局台中工務段進行初步調查。工務段人員說明，紐澤西護欄採用混凝土製成，每座重量達數百公斤，結構相當堅固。經現場勘查，已排除強風吹倒的可能性。

工務段初步研判，這起事故可能是由前方車輛先行碰撞護欄，造成護欄傾倒在車道上，後續車輛因夜間視線不良或安全距離不足，來不及反應而接連發生碰撞。工務段強調，施工區域均依照規定設置警示燈號與標誌，護欄也採用相互嵌扣的方式進行固定。

目前相關單位正在調查是否有車輛先行肇事的可能性，並將檢視現場監視器畫面及車輛行車記錄器，以釐清護欄倒塌的確切原因。這起離奇事故也引發外界對施工安全措施的關注。

