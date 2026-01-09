扯！名房仲勾結社區保全 小白機存「2億筆個資」盜賣

新北市一名從業15年的林姓房仲，涉嫌勾結多個大型社區保全，透過購買住戶資料開發客戶以賺取業績。（圖／東森新聞）





檢調單位近日偵辦一起大規模個資盜賣案，新北市一名從業15年的林姓房仲，涉嫌勾結多個大型社區保全，透過購買住戶資料開發客戶以賺取業績。檢調查出，林嫌手中的非法資料庫高達近2億筆，內容不僅包含基本個資，連戶籍地址、房地所有權均在列，甚至被存入俗稱「小白機」的房仲神器中販售。由於個資規模龐大且來源不明，檢方正擴大追查是否流入詐騙或不法集團。



林姓房仲遭帶往北檢複訊時，見媒體拍攝隨即拉高外套、戴上帽子並以紙張遮臉。檢警調查發現，林嫌自2023年起，便與多名社區保全勾結，以「包裹式」購買住戶資料，或鎖定積欠債務的保全，利用「交付個資抵債」的方式取得資料；此外，他也向不動產開發人員非法獲取民眾個資。

廣告 廣告



令人震驚的是，這批存於「小白機」資料庫內的個資，詳細記載了姓名、性別、年籍生日、電話、身分證字號，以及戶籍地址與房地所有權等隱私。資料範圍涵蓋全台近2億筆，連前總統陳水扁、馬英九及蔡英文的居住地與歷任職務等資訊也通通在列，一旦外洩形同全民隱私裸奔。



事實上，這已非林姓房仲首次犯案。早於2021年，刑事局便曾針對雙北各大房仲加盟店進行蒐證，當時林嫌即因違反《個資法》遭判刑4個月、緩刑兩年，未料他不知悔改、食髓知味，本次再度遭逮。



面對檢方訊問，林嫌對於個資的具體來源及買家身分，一概推稱「不記得」、「忘記了」。檢方認為，「小白機」內的資料量驚人，已層級上升至國安問題，更擔憂這些個資若被轉賣給詐騙集團或車貸集團，將導致民眾遭層層剝削。檢調目前已發動搜索並約談包含林嫌在內的3名房仲，將持續向上溯源，揪出躲在幕後的不法集團幫兇。

東森新聞關心您

犯罪行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

館長慘了！直播嗆「斬首賴清德」 2罪起訴

毒駕惡性不改！前年才撞車 淡水男「口鼻沾白粉」自摔

8旬翁搭車頻碎念「不會開車」 猛揮拳毆司機

