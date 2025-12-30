扯！國道當賽道飆速200K「還開天窗放煙火」 4男下場慘了

日前一起驚心動魄的危險駕駛事件在國道3號上演。無照駕駛的吳姓男子與陳姓男子各自駕車，搭載許姓男子從彰化市出發。兩人為逃避ETC計費系統，竟將車牌卸下，並在後擋風玻璃貼上膠帶遮掩，隨後前往南投埔里參加車聚活動。

回程途中，兩車在台中烏日交流道與葉姓男子會合，3輛車隨即在烏日至龍井路段展開瘋狂競速。根據法院調查，3車以時速140至200公里高速併排行駛，完全佔據車道，將國道當成私人賽道。

最令人震驚的畫面出現在和美路段。許姓男子直接從天窗探出身體，在高速行駛中施放煙火。瞬間火光四射、煙霧瀰漫，嚴重影響其他駕駛人視線，造成極大的行車危險。

調查更發現，吳姓與陳姓男子從去年4、5月起，便多次駕駛未懸掛車牌的車輛上國道，藉此逃避ETC收費。吳男共計逃繳277元通行費，陳男則逃繳191元。雖然金額不大，卻已構成詐欺得利罪。

彰化地方法院審理後認定，4人在車流量大的國道高速併排飆車，極易導致車輛失控肇事。施放煙火的行為更直接妨害行車安全，已明確觸犯刑法第185條妨害公眾往來安全罪。法官特別強調，此罪採具體危險說，只要行為造成危險狀態即構成犯罪，無需實際發生事故。

考量4人均無前科且坦承犯行，但其行為對公眾安全威脅重大，法院最終判決：吳姓男子與陳姓男子各處6個月徒刑，葉姓男子5個月，許姓男子因施放煙火情節惡劣判處2個月，全部得易科罰金。吳、陳兩人詐得的468元通行費亦須沒收。全案仍可上訴。

