扯！夜班保全「上班太無聊」 往隔壁棟扔8支滅火器

新北市板橋一處社區的夜班保全，自稱上班太無聊，竟搜集社區內，放在樓梯間或公共空間的滅火器，總共八支，分了三天往隔壁棟扔，當下滅火器受到撞擊，還有化學藥劑外洩，也有住戶直擊到保全犯案，第一時間跟社區主委反映，儘管社區不提告，但惡作劇已經觸犯社維法，警方介入偵辦。

員警vs.社區主委：「目前知道四個滅火器被他丟擲，他就是我們社區後面的保全，（蛤，保全丟自己的東西？）」真的是自己人，破壞社區公物，也就是亂丟滅火器，而犯案的就是這社區27歲保全。

涉案的夜班保全，從12月16號在後方這一處社區開始上班，他供稱因為上夜班太無聊了，竟然蒐集社區內滅火器，總共八支往隔壁棟扔。

當時保全在12月27號到29號，連續三天，跑到22樓頂樓隨手往隔壁棟一丟，當下粉末噴出，現場都還能看到丟擲過滅火器的痕跡，有住戶目擊保全犯案，第一時間跟社區主委反映。

當事社區主委：「他（夜班保全）在他們公司，幹部同仁帶領下去做了筆錄，也不是這一間保全公司，本身在執行的問題是他聘僱員工的個人行為。」

扔擲滅火器相當危險，因為是高壓氣體，裡頭又有化學藥劑，從高處一丟恐怕釀成爆炸，但附近住戶更擔心，丟到行人或是車輛。

夜班保全上班不到兩周，因為太無聊，拿滅火器開玩笑，差一點就鬧出工安意外，儘管社區低調不對他提告，但是警方仍要辦他社維法，這可不是一句惡作劇就能輕鬆簡單了事。

