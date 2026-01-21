扯！大學生拍畢業合照 揪國中生站輕軌上

大學生要拍學士照，拍攝的地點竟然是選在駁二藝術特區輕軌的軌道上。（圖／東森新聞）





有民眾目擊一群大學生要拍學士照，拍攝的地點竟然是選在駁二藝術特區輕軌的軌道上，大學生還向國中學生招手，邀集大家來拍合照，讓目擊的民眾覺得太危險，出言制止但是沒有作用。而輕軌公司則說，這樣侵入軌道是可以開罰的。

民眾拍下的畫面中，看到多位穿學士服的大學生，站在輕軌的軌道上，向路過的國中生招手，國中生也興奮的跑過來，和大學生一起在軌道上拍照，讓目擊的民眾不滿的在一邊說，軌道區是不可以進入的。

拍照學生vs.目擊民眾：「等一下，鐵軌不能進去啊，鐵軌不能站人，（等下車來我們會撤，我們拍照而已），一樣一樣，我要拍上網了。」

而記者來到現場，也就是駁二藝術特區的輕軌區，這裡的輕軌軌道有樹籬區隔，加上軌道上的綠草地，確實相當優美。但是站在軌道上拍照，不少人還是認為太危險。

駁二商店店員：「這是蠻危險的，就在草皮上面，這個的話就有點危險。」

遊客：「我覺得不OK，有時候你在很開心、在拍照的時候，就沒有注意到周遭狀況，那這樣子的話臨時車來了，有通知你也不會注意到，這樣很容易發生一些問題。」

而輕軌公司則說沒有接到這件通報，不過根據《大眾捷運法》，人車侵入輕軌軌道，可處行為人或駕駛人1500元到7500元罰鍰。輕軌因為有人闖入拍照緊急煞車，可能造成車上乘客或是站在軌道區的人員受傷，可是相當危險的事。

