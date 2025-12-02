扯！太子詐騙集團23名員工申請失業補助 北市府：勞保局判定

柬埔寨太子集團涉嫌在台詐騙洗錢，國民黨台北市議員耿葳今（2）日在議會揭露，詐團在北市設立的12家公司因為資產遭查扣，部分員工竟向就業服務處申請失業補助。對此，北市勞動局證實，有23人申請登記，但會由勞保局決定是否核准，市長蔣萬安則強調，市府會站在受害者立場配合檢調究責。

太子集團涉嫌跨國詐騙洗錢，案件不斷延燒，在台資產被凍結45億，耿葳在議會質詢時指出，有多名失業員工申請失業補助，雖然是無罪推定，但詐騙集團員工仍有嫌疑犯的角色，認為此事非常荒謬、不合理。

耿葳指出，有上千名遭詐騙的受害者求助無門，市府卻處理順序顛倒，優先討論疑似詐騙犯的補助資格，「是要幫助受害者，還是幫助詐騙公司的員工？」

而蔣萬安回應，市府當然是站在受害者立場，協助檢調追究法律責任，至於該集團公司聘用員工申請失業補助，地方政府、勞動局程序上是可以受理，但最終還是由勞保局決定給付。

北市勞動局長王秋冬也補充說明，公司共聘303人，申請失業補助有23人，相關資料會註記給勞保局。

台北／蕭秉儀、黃偉財 責任編輯／洪季謙

