扯！「女籃界峮峮」球星男友爆偷吃民眾黨專員 民眾黨：無回應必要

記者詹宜庭／台北報導

週刊報導，女籃國手陳芷英的男友林劭安劈腿。（資料圖／大專體總提供）

鏡週刊今（10日）踢爆，前新聞主播梅聖旻、吳中純夫妻的獨生女梅嬿翎是民眾黨社會發展部中央專員，她介入女籃國手陳芷英與球星男友林劭安的感情。對此，民眾黨回應「同仁既非公眾人物，報導與公眾事務無涉，毫無回應必要。」

根據鏡週刊報導指出，被封為「女籃界峮峮」「微笑女孩」的籃球國手陳芷英，無預警宣布退役。然而，在她宣布退役前不久，有名Ａ小姐爆料，指陳芷英的男友、也是籃球選手的林劭安腳踏兩條船，偷吃的對象梅嬿翎是民眾黨社會發展部專員，而她的父親是資深體育主播梅聖旻，母親則是知名新聞主播吳中純。

對此，民眾黨則回應「同仁既非公眾人物，報導與公眾事務無涉，毫無回應必要。」

