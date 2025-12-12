扯！ 嫌關東煮太辣退貨遭拒 男硬「倒回鍋」賠500元

台中市 / 綜合報導

台中谷關風景區一間超商，發生離譜消費糾紛，王姓男子購買關東煮，嫌口味太辣，要求退貨，遭到店員拒絕，他直接把關東煮倒回鍋子裡，店員報警，超商總公司表示，熟食售出就無法退換，這鍋關東煮，都已經下架報廢，律師提醒，顧客的行為可能觸犯毀損罪，最高可處兩年有期徒刑。

超商顧客王姓男子說：「你要記得啦，我本來不買。」超商顧客王姓男子嗆了店員，轉頭就走，火爆的氣氛讓其他顧客相當尷尬，衝突的起因是這鍋關東煮，他買了之後嫌太辣要退貨，店員不同意，他就直接倒回鍋子裡。

廣告 廣告

民眾(非當事人)說：「不衛生啊，不好的行為，他又倒回去，誰敢吃啦。」這鍋關東煮是南洋風偏酸辣的口味，吃起來的味道比較主觀，其他民眾認為如果不能接受，其實還有其他的選擇。

民眾(非當事人)說：「你可以挑不辣的啊，應該都有標示啦。」這起糾紛發生在昨日中午，警方調查，王姓男子是遊客，他來到台中和平谷關風景區這家超商，買了酸辣風味的關東煮，吃不習慣倒回鍋子裡，店員報警要求賠償。

台中市和平警分局谷關派出所所長方鴻儒說：「經警方找到王姓男子，與店家協調後，王男同意以新台幣500元，購買整鍋關東煮，以化解購物糾紛。」超商總公司說明，事情發生後，這些商品都已經下架報廢，因為熟食是開封調理的商品，賣出去之後無法退換，如果顧客有問題應該理性溝通。

律師提醒，這樣的行為可能會面臨刑事責任，律師陳頂新說：「毀壞他人物品的行為，有可能成立刑法354條毀損罪，最重可處2年有期徒刑。」王姓男子因為口味不合釀成消費糾紛，關東煮倒回去也有食安的問題，律師提醒如果和解不成，鬧上警局，王姓男子就很容易因為自己情緒的問題，付出代價。

原始連結







更多華視新聞報導

嬤上午買關東煮.下午退貨遭拒 超商：合規商品不予退換

阿嬤上門「退貨關東煮」遭拒 要求「回鍋滷」！ 超商店員淡定1句網狂讚

超商關東煮「死蒼蠅」店員僅撈起 業者：單店事件

