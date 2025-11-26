扯！學長「拖行剪髮」學妹！教育局回應了

新北市永和一所高職於11月24日上午發生嚴重校園暴力事件。根據新北市教育局說明，事件起因於一名高三男學生與高一女學生在校內超商發生肩部碰撞，雙方因此產生口角爭執。

據校方調查，男學生在爭執後情緒激動失控，隨即前往女學生所在的教室外叫囂。該名男學生隨後持剪刀闖入教室，剪下女學生部分頭髮，並抓住剩餘頭髮強行拖拉。受害女學生從3樓被一路拖行至2樓，最終在1樓學務處才結束這起暴力事件。

此事件造成受害女學生身體多處擦挫傷。學校在事發第一時間立即處理，完成校安通報程序，並協助受害學生進行驗傷。校方同時通知雙方家長，陪同前往派出所進行事件說明與後續協調。

新北市教育局表示，獲報後立即介入處理此案。教育局已要求校方分別安置兩名涉事學生，並啟動輔導程序。雙方家長已被通知到校，協助依司法程序處理相關責任問題。

針對此事件後續處理，教育局強調將持續關照受害學生的身心狀況，確保其學習權益不受影響。校方已啟動班級輔導機制，並將透過學生集會及課程融入方式，加強法治教育、情緒管理與同儕衝突預防等相關主題教學。

教育局進一步表示，將要求學校全面檢視校園安全措施，強化學生情緒管理教育，以營造安全友善的校園環境，防止類似事件再次發生。目前案件已進入司法程序，相關調查仍在進行中。

