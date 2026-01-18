扯！寧夏一餐飲協會有「89個副會長」？官方出手要求整改

大陸寧夏餐飲飯店協會因擁有89名「副會長」引發網路關注，自治區聯合調查組18日發布通告，認定該協會換屆選舉負責人超額配置違法，選舉結果無效，並責令立即整改。

寧夏餐飲飯店協會1月9日新增補9名副會長。（圖／翻攝封面新聞）

據《極目新聞》報導，該協會2025年4月換屆選舉結果顯示，共選出會長1人、常務副會長10人、副會長28人，新增補副會長42人。2026年1月9日的協會三屆二次大會上，又新增補9名副會長，總計89名副會長，還不包括10名名譽副會長。

依據寧夏民政廳發布的《寧夏回族自治區行業協會商會章程示範文本》規定，行業協會負責人總數不少於5人，最多不得超過40人且為奇數。若計算會長1人、常務副會長10人、秘書長1名及所有副會長，該協會負責人總數已達91人，遠超法定標準。

面對質疑，該協會秘書長李龍15日回應稱，網傳「89人副會長」數據不對，實際負責人數為53人。李龍解釋差異來自三方面：計算了不實際參與會務的特邀副會長、存在名譽副會長等職位，以及工作人員失誤，已卸任的29名前任副會長名單未從公眾號公布名單中剔除。

當地官方成立聯合調查組要求該協會整改。（圖／翻攝極目新聞）

李龍表示，協會之前執行舊的民間組織管理文件，按會員基數比例三分之一產生負責人。2022年頒布的《協會管理規定》明確要求負責人不超過40人，但協會未及時獲取新規，加上換屆時文件資料遺失，導致仍按舊規操作。

自治區商務廳會同民政廳、市場監管廳等部門成立聯合調查組，約談協會負責人並開展全面調查。經初步調查核實，該協會換屆選舉負責人超額配置，違反《寧夏回族自治區社會組織監督管理辦法》。

自治區民政廳已依法向該協會下達整改通知書，責令立即整改。調查處理結果公布前，依法暫停其對外活動。聯合調查組將對協會管理混亂、部門監管缺失等問題進行徹查，調查進展及處理結果將及時向社會公布。

