扯！山東哥自爆每天「狂吃40顆雞蛋」 營養師急喊母湯：頭準備禿光

9天漲粉400萬！中國山東一名24歲「煮蛋大神」憑精準教學爆紅，如今單支影片報價驚傳達21萬人民幣（約台幣95萬元）。不過，他卻自爆「連5年日吞40顆蛋」，引發議論。對此，營養師警告，這種極端吃法不僅傷腎，若食用方式不當，更恐面臨「頭髮掉光」的危機。

中國山東一名網紅分享煮蛋妙招，還自爆每天吃40顆蛋，引發輿論。（示意圖／PIXABAY）

1天吃40顆雞蛋？山東哥一炮而紅

綜合外媒報導，12月初在中國掀起一場煮蛋熱潮，一名網友分享「父親煮的完美水煮蛋」，這名山東煮蛋大神「愛吃蛋」便在底下分享煮蛋妙招「水開下蛋，9分12秒撈出後馬上過涼水」。隨後，愛吃蛋更發布系列煮蛋教程影片，因可操作性強、成功率高，且蛋黃可以煮出金沙紋路，迅速引發討論。

誇張的是，「愛吃蛋」還自爆，5年來天天狂吞40顆水煮蛋，累計數量竟高達10萬顆，這讓大批網友看傻眼，紛紛為他的身體狀況捏把冷汗。

山東煮蛋大神「愛吃蛋」的抖音主頁。（圖／翻攝自抖音「愛吃蛋」）

營養師揭「爆吃雞蛋」下場

根據《TVBS新聞網》報導，對此營養師劉婷妮直言，日吞40顆蛋實在「太誇張」。她分析，1顆蛋約有7克蛋白質，40顆總量高達280克，遠超90公斤健身族群所需的180克上限。長期過量攝取會產生大量代謝廢物，迫使腎臟超負荷工作，恐導致腎功能受損，並引發高尿酸或普林過高等健康危機。

此外，食用雞蛋時，除了攝取量，「熟度」更是關鍵。劉婷妮指出，生蛋白含有「抗生物素蛋白（Avidin）」，會阻礙維生素B7（生物素）的吸收，長期食用會引發指甲斷裂與嚴重落髮。臨床上，常有民眾學日本人吃「生蛋拌納豆」後，導致不明掉髮，因此建議將蛋白煮熟後食用。

若攝取的雞蛋蛋白沒完熟透，過量食用恐會導致掉髮，甚至禿頭。（示意圖／iStock）

一天吃幾顆蛋就好？

劉婷妮強調，其實雞蛋具有極高營養價值，蛋黃中的卵磷脂更對肝臟有益。雖然現代醫學已取消膽固醇攝取上限，但為了平衡腎臟負擔與整體營養，一般人每天最多攝取3至4顆就足夠。同時呼籲民眾，勿盲目效仿網紅極端飲食，以免傷身又傷心。

