扯！幼兒園唱中共百年黨慶紅歌 梁文傑證實是「北市公幼」：不責怪老師

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陸委會副主委梁文傑主持例行記者會證實陸委會一個多月前接獲檢舉「北市公幼」唱慶中共百年黨慶的紅歌，強調不責怪幼兒園老師。（圖／翻攝畫面）

每年6月是台灣各級學校的畢業季，學校會為畢業典禮籌備各式演出。然而近日卻有家長在社群平台Threads上爆料，家中幼兒園小孩回家後表示，學校正在練習畢業典禮的表演歌曲，家長出於好奇上網查詢，沒想到一查直接傻眼，該首歌曲竟然是為了「慶祝中國共產黨建黨100周年」而創作的紅色歌曲，對此，陸委會副主委梁文傑今（11）日表示不責怪幼兒園老師，只要有人檢舉就要改正，並透露陸委會一個月前就接獲檢舉，是台北市的公立幼兒園，具體結果在等北市教育局。

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據家長PO出的截圖，這首被幼兒園選為畢業典禮表演的曲目為《把未來點亮》，由中國童星李昕融演唱，於2021年發行，實際搜尋公開資料更明確寫著，該曲是「為了慶祝中國共產黨建黨一百周年而創作的歌曲，該曲旨在讓聽眾明白中國共產黨就像一座永不熄滅的燈塔」。歌詞中更充滿將中共光輝比喻為燈塔、指明方向等高度政治意涵的內容，如今卻被台灣的幼兒園拿來當作幼童畢業典禮的表演歌曲。

對此，下午梁文傑回應表示，「中共建黨百年的歌曲叫幼兒學習的事情，陸委會一個多月前有接到民眾陳情舉報，這個是台北市的公立幼兒園，陸委會角度來講就請教育部轉北市教育局，去了解處理，目前沒有得到具體答案。」

梁文傑指出，大概了解情況是，現在有些公司會把幼兒兒歌做成帶動唱影片，提供給幼教機構做教唱帶動唱等等，這些教唱影片很多就直接用大陸的幼兒歌曲，可能是沒有版權的關係，這次就看到OO國際教育機構就是這樣，這首歌就是在這教育機構裡面所提供的教唱帶。

梁文傑說，不管公、私立幼兒園使用了這些教唱帶，幼兒園老師不太會知道由來跟這首歌的歌詞，這首歌看起來好像沒有什麼問題，梁隨便舉例「有『你』就有溫暖有甜蜜的夢想」，這看起來好像沒問題，但實際上在說這個『你』就是說中國共產黨，另外這句「幸福就是有『你』陪我在身旁，其實講的也是中國共產黨。」

梁文傑表示，這首歌是為了中共百年黨慶寫的歌，「一般的幼兒園老師我不相信他們會知道，我們也不責怪幼兒園老師」，只要家長有檢舉對歌詞有疑慮的話，幼兒園方面就要比較虛心的處理，也不要去爭論說老師不知道，所以老師沒責任，這些爭論沒有意義，「這首歌沒人檢舉的話，我也不曉得」，只要有人檢舉就要改正，這是每個學校應有的態度，具體結果在等北市教育局處理的結果。

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