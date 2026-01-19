扯！幼兒園男童午睡鑽被窩狂抓女童私處28分流血 老師在旁吃飯竟不知

社會中心／新竹報導

女童小美（化名）在午睡時間，遭同班男童小華（化名）鑽進被窩，徒手抓捏下體長達近30分鐘，導致女童陰道內壁受傷流血。（圖／pixabay）

幼兒園竟成性暴力現場？新竹縣某私立幼兒園發生一起駭人聽聞的案件！一名女童小美（化名）在午睡時間，遭同班男童小華（化名）鑽進被窩，徒手抓捏下體長達近30分鐘，導致女童陰道內壁受傷流血。儘管男童未滿7歲屬無行為能力人，無法追究刑責，但新竹地方法院審理後認定，男童父母疏於教養、幼兒園教保員疏於看顧，判決雙方須連帶賠償女童家長30萬元。

判決書指出，事件發生在幼兒園午睡時段。當晚小美母親幫女兒洗澡時，女兒哭喊下體疼痛，母親驚見內褲沾染血跡且下體紅腫，緊急送醫驗傷確診為「右側外陰部擦傷」。經追問，小美才哭訴午睡時被同學小華鑽入棉被抓捏私處。

廣告 廣告

小華父母在庭上辯稱，兒子未滿7歲，不可能有性犯罪意圖，質疑女童傷勢是自己造成。然而，法官當庭勘驗監視器畫面，真相令人髮指：在長達28分鐘的時間內，小華竟先後15次將頭、手伸入小美被窩，明確觸碰其胯下及私密處，動作持續且密集。

更令法官震怒的是，事發當下教室內雖有一名教保員，但該員竟「一邊吃飯、一邊照顧數十名幼童」，導致長達近半小時的侵犯過程完全未被發現，明顯違反保護職責。

法官認定，雖然小華未滿7歲免負刑責，但其父母對處於性探索期的兒童有監督教育之責，卻未教導正確身體界線；加上幼兒園管理嚴重疏失，導致小美「貞操權」受損。最終判決小華父母、教保員及幼兒園應負連帶責任，賠償精神慰撫金30萬元。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

警局寢室變愛巢？鹿港所長女警爆同居 分局證實了後續結果曝

18歲男載班花夜衝險猝死！太興奮誘發竟心肌梗塞 醫：血管痙攣

國一汐止段5車連環撞！23歲男「鬼切」害77歲嬤翻車

張文斷聯2年！工程師爸怒飆廢材 母哭：匯錢只為確認兒還活著

