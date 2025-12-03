扯！德軍運輸車司機臨時旅館過夜 醒來「2萬發彈藥」人間蒸發

德國聯邦國防軍（Bundeswehr）約2萬發彈藥日前遭不明人士從貨車上偷走，位於柏林的國防部（Verteidigungsministerium）向《明鏡週刊》（SPIEGEL）證實此事，起因為負責運輸司機臨時決定在旅館過夜，讓貨物處於無人看守狀態。

德國聯邦國防軍約2萬發彈藥日前遭不明人士從貨車上偷走。（示意圖／pixabay）

報導指出，一家與軍方簽約負責彈藥運輸的民間運輸公司司機，在當地時間1日夜間至隔天清晨期間，將載有聯邦國防軍彈藥的貨車停放在薩克森-安哈特邦（Sachsen-Anhalt）馬格德堡（Magdeburg）附近布爾格（Burg）一處工業區內的無防護停車場。

根據初步調查，不明人士在夜間打開了運輸車廂，竊取了數個軍方彈藥箱。這起竊案直到隔天司機抵達附近一座軍營進行交貨時才被發現。當地部署的士兵很快注意到有人動過貨廂，隨即檢查運輸清單。

經初步清點後發現，約1萬發手槍實彈、9900發突擊步槍演習彈藥，以及所謂的煙霧彈遭竊。與手槍彈藥不同，演習彈藥並非實彈。儘管如此，國防部仍將此事視為重大安全事件。一名女發言人向《明鏡週刊》表示：「我們非常嚴肅看待這起竊案，因為這類彈藥絕不能落入不當人士手中。」

從國防部的角度來看，這家民間運輸公司違反了敏感彈藥運輸的安全規定。相關合約規定，運輸公司必須確保聯邦國防軍貨物的安全。通常情況下，每趟運輸都會安排兩名司機，其中一人必須在停車時持續監視車輛。涉事司機顯然是臨時決定在旅館過夜，他貨車上的貨物在此期間處於無人看守狀態。

聯邦國防軍目前正與當地警方共同調查，試圖找出彈藥竊案的幕後黑手。聯邦國防軍內部消息指出，隨機搶劫的可能性較低。相反地，他們擔心彈藥運輸過程遭到監視，犯案者趁司機在布爾格進行非計畫性停留時下手。

