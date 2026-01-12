扯！拖吊車超載「4台報廢車」 疊羅漢「3拉1」危險上路

車斗已經疊了3台，最後面再拖拉1台。（圖／東森新聞）





南投市出現一台拖吊車，一次載了4台報廢車，車斗已經疊了3台，最後面再拖拉1台，整個呈現疊羅漢的方式，差點扯到上方的電線，後方民眾擔心車輛滑落造成危險；另外，在竹山也出現一台載運竹子的貨車，超載大量竹材，整台車搖搖晃晃、嚴重傾斜，感覺隨時要翻車一樣，很驚險，警方表示，超載貨物最高可罰1萬8千元。

眼前這一台拖吊車，差點要扯到上方電線，仔細一看，1台、2台、3台、4台，一台拖吊車，車斗上疊羅漢載了3台，一台固定在後側，整體高度明顯超出範圍，也阻擋到後方駕駛的視線，就這樣穿梭在大街小巷，畫面超驚險。

廣告 廣告

後方駕駛看了都捏把冷汗，拖吊車一次載四台，高度相當於一旁的樹木，地點就在南投市，深怕一個不穩，或是撞到東西，車輛就會滑落，後果恐怕不堪設想。

民眾：「覺得很誇張、很危險，這樣的話，騎車或是開車的話，如果東西掉下去，是很危險。」

同樣的驚險場面，在南投竹山，前方一台貨車，載滿了竹子，至少有25層，車輛傾斜，疑似整台車載太多、受力不穩，後方民眾看得心驚膽戰，直覺下一秒，就會翻車。

就到路口處，貨車車斗的高度，都快要碰撞到紅綠燈跟電線，為避免撞到，駕駛刻意靠左，車輛左邊的輪子，跨越雙黃線，從後方來看，整台車往左邊斜。

事實上，大型車載運不能超過車身，高度不得超過4公尺，依法開罰3千~1萬8千元。

竹山分局第四組組長曾英浩：「3000元以上、18000以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，本分局將加強取締違規車輛。」

南投驚見2起大車超載，引發民眾擔憂行車問題，尤其一擋住前方視線，行車風險倍增，大客車上路，安全不能打折，千萬不能求方便，忽視行車安全 。

東森新聞關心您

違法行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

斧頭男遭聲押！黑歷史曝 9年前曾追砍拖吊車司機

前方事故「想閃被電腦拉回」男開特斯拉直撞慘斷牙

快訊／台中公車撞拖吊車 3人受困搶救中

