扯！新生兒剪臍帶「竟剪斷手指」院方辯「寶寶亂動」 家長氣炸求償

中國江蘇一名新生兒被接生人員剪斷左手中指。翻攝微博



新生兒到來人世間對父母來說是最大的喜悅，但中國江蘇這對父母卻面對難過且憤怒的醫療糾紛。因為他們指控醫院在接生時，要剪掉新生兒的臍帶時，因為助產人員的疏失，剪嬰兒臍帶時也把孩子手指剪斷了。院方還辯稱，是寶寶的手「突然亂動」，家長氣炸了，要求院方賠償。

根據《紅星新聞》報導，這起事件發生上個月的25日，江蘇這名產婦在當地一家醫院接受剖腹產手術，新生兒約於上午10時30分出生，直到中午12時左右，家屬才被告知發生意外。

新生兒父親表示，院方事後告知他，「在剪臍帶時，助產士用剪刀不小心把孩子的手指剪斷了。」院方解釋，由於「孩子的手突然亂動」，才導致意外，新生兒父親聽了簡直氣炸、難以接受，「這麼大的醫院，生孩子剪臍帶都能剪到手指，怎麼會犯這麼低級的錯誤？」

事發後，新生兒也立刻兩次轉院，最終成功接回了手指。出院記錄顯示，孩子在入院時被診斷為「左中指單指不全切斷」。消息指出，疏失的醫院表示，會與父母談賠償。受害者的父母也說，希望能為孩子討回一個公道。

